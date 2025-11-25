اكتشاف عامل خطر غير متوقع لسرطان البنكرياس

A + A -

أظهرت دراسة أجراها علماء من كلية الطب بجامعة ييل الأمريكية، ونشرت في مجلة JAMA Network Open، أن الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي المزمن (HCV) تزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.حلل الباحثون بيانات 6.3 مليون مريض، ووجدوا أن خطر الإصابة بسرطان البنكرياس كان أعلى بمقدار 1.8 مرة لدى الأشخاص المصابين بعدوى مزمنة مؤكدة بفيروس التهاب الكبد "C"، مقارنة بمن كانت نتائج فحصهم سلبية. كما أشاروا إلى أن التدخين ومرض السكري يزيدان احتمالية الإصابة بنسبة 20–30%.ويؤكد الباحثون أن التهاب الكبد الوبائي "C" عامل خطر قابل للتعديل، ما يعني أن توسيع نطاق الفحص والعلاج المبكر يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس. وتسمح العلاجات الحديثة، التي تعتمد على دورة قصيرة من الأدوية المضادة للفيروسات المباشرة، بشفاء أكثر من 95٪ من المرضى، لكن العديد من الحالات لا تزال غير مكتشفة.كما لاحظ الفريق البحثي أن المرضى الذين تعرضوا للفيروس دون تطور عدوى مزمنة، كانوا معرضين لخطر متزايد قليلا للإصابة بسرطان البنكرياس. ولفت الباحثون إلى أن بعض الأنماط الجينية للفيروس، خاصة النوعان 1 و3، قد ترتبط بزيادة إضافية في الخطر.ويخطط الفريق الآن لدراسة السجلات الطبية الإلكترونية لتحديد المؤشرات الحيوية التي قد تنبئ بالإصابة بسرطان البنكرياس قبل سنوات من التشخيص، ما قد يفتح آفاقا جديدة للوقاية والكشف المبكر عن هذا السرطان القاتل.