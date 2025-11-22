هل يمكن إعادة تجميد اللحوم؟

A + A -

ينتشر استخدام اللحوم المجمدة على نطاق واسع عالميا، إذ يُعد التجميد الطريقة المثلى للحفاظ على معظم خصائصها الغذائية المفيدة.

هل يمكن إعادة تجميد اللحم؟

وفقا للخبراء، عند تجميد اللحم يتحول الماء في ألياف العضلات إلى بلورات ثلجية. وتكبح درجات الحرارة المنخفضة نمو البكتيريا لكنها لا تقتلها، بل "تتجمد" وتنتظر الظروف المناسبة. وبمجرد أن يسخن اللحم، تنشط البكتيريا من جديد، ما يجعل إعادة التجميد مسألة مرتبطة مباشرة بالسلامة.

يمكن إعادة اللحم المذاب داخل الثلاجة إلى المجمدة إذا بقي بدرجة حرارة لا تزيد عن 4 درجات مئوية، إذ لا يذوب تماما ويظل بعض الثلج موجودا، مما يبقي البكتيريا خاملة.

أما إذا تم إذابة اللحم على الطاولة أو في ماء دافئ، فإن درجات الحرارة الأعلى من 4–5 درجات مئوية تسمح للبكتيريا بالتكاثر، ما يجعل إعادة التجميد بعد ذلك غير آمنة. ومع تكرار التجميد، تتلف جدران الخلايا بفعل بلورات الثلج، ويفقد اللحم جزءا من رطوبته ويصبح أقل طراوة، وتصبح الألياف الهشة ملحوظة خصوصا عند طهي اللحم المفروم أو القطع الصغيرة.

بشكل عام، القاعدة الأساسية بسيطة: سلامة إعادة التجميد تعتمد على ما إذا كان اللحم قد تجاوز درجة حرارة 4 درجات مئوية أم لا، وليس على عدد مرات التجميد. إذا لم يتجاوز هذه الدرجة، فلا خطر من إعادة تجميده.