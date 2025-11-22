رغم فوائده الصحية.. 6 مخاطر محتملة للشاي الأخضر

A + A -

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهابات والحماية من بعض المشاكل الصحية المزمنة.

لكنه يحتوي أيضاً على الكافيين، لذا فإن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية، كما يلي:

1- اضطراب الجهاز الهضمي

يمكن لمعظم الأشخاص تناول الشاي الأخضر بأمان دون التعرض لآثار جانبية. لكن تناول مكملات مستخلص الشاي الأخضر قد يسبب اضطراب المعدة، أو الغثيان، أو الإمساك، وفقاً لموقع Very Well Health، فإن الشاي الأخضر

2- ارتفاع ضغط الدم

يُعد شرب الشاي الأخضر آمناً بكميات معتدلة، ولكن الإفراط في تناوله يمكن أن تكون له آثار جانبية بسبب محتواه من الكافيين.

وتناول أكثر من 400 ملليغراما من الكافيين يومياً قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وتسارع ضربات القلب، والصداع، والقلق، أو اضطرابات النوم.

3- مشاكل النوم

يمكن أن يؤثر تناول كميات كبيرة من الكافيين على جودة النوم. لذلك يُنصح بتجنّب شرب الشاي الأخضر قبل النوم.

كما يمكن لتناول كميات عالية من الكافيين خلال اليوم أن يزيد القلق، وبالتالي يؤثر سلباً على النوم.

4- انخفاض امتصاص الحديد

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات نباتية تُعرف باسم الكاتيكينات، وهي مضادات أكسدة قوية. لكنها يمكن أن تعيق قدرة الجسم على امتصاص الحديد من الطعام، مما قد يؤدي إلى فقر الدم.

والأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد يجب أن يلتزموا بكميات صغيرة، أو يشربوه بين الوجبات لتقليل تأثيره على امتصاص الحديد.

5- تلف الكبد

يُعد الشاي الأخضر آمناً بشكل عام، لكن في حالات نادرة يمكن أن يسبب تلفاً في الكبد لدى أشخاص يحملون طفرة جينية معيّنة.

وغالباً ما تظهر هذه الحالات مع مكملات مستخلص الشاي الأخضر وليس مع الشاي نفسه. ومن لديه تاريخ مع أمراض الكبد يجب أن يستشير الطبيب قبل تناوله.

6- التفاعلات الدوائية

يمكن أن يتفاعل الشاي الأخضر -خصوصاً عند تناوله بجرعات عالية- مع بعض الأدوية، إذ يحتوي على مركبات يمكن أن تقلل من تركيز الأدوية في الدم، مما قد يضعف فعاليتها.

ومن أبرز الأدوية التي يمكن أن تتأثر، بعض أدوية خفض ضغط الدم، والسيولة، ومضادات الاكتئاب، وأدوية الكوليسترول، وعلاجات هشاشة العظام.

فئات يجب أن تتجنب الشاي الأخضر

الشاي الأخضر آمن غالباً، لكنه غير مناسب لبعض الفئات، مثل:

• المصابون بفقر الدم

• مرضى الكبد

• الحوامل والمرضعات (بسبب الكافيين)

• الأشخاص الذين لديهم حساسية من الكافيين

الكمية المناسبة يومياً

يمكن لمعظم البالغين تناول الشاي الأخضر يومياً دون مشكلات، مع ضرورة الحد من الكافيين إلى 400 ملليغرام يومياً.

ويحتوي كوب واحد من الشاي الأخضر على 22–40 ملليغراما من الكافيين تقريباً.

كما يحذر الخبراء من الإفراط فيه لدى الأشخاص الذين يتناولون أدوية لأمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول، وأمراض الكبد، والقلق، والاكتئاب، أو هشاشة العظام، نظراً لاحتمال حدوث تداخلات دوائية.