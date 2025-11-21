living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دواء ثوري يعزز النجاة من سرطان الثدي بلا مضاعفات جسدية

21
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أظهرت دراسة حديثة أن دواء مبتكرا قد يقلل من خطر عودة سرطان الثدي المميت بعد العلاج.

ويقدم الدواء نتائج واعدة للنساء المصابات بالنوع الأكثر شيوعا لسرطان الثدي، الإيجابي لمستقبلات الإستروجين والسالب لمستقبلات HER2.

وأعلنت شركة الأدوية السويسرية Roche، يوم الثلاثاء، أن دواءها التجريبي giredestrant أظهر نتائج مشجعة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، والتي لم تُعرض بالكامل بعد.

تفاصيل التجربة

تضمنت تجربة Lidera نحو 4100 مريضة مصابات بسرطان الثدي متوسط أو عالي الخطورة، في المراحل الأولى والثانية والثالثة من المرض.

وكان الهدف من التجربة تقييم قدرة giredestrant على تحسين البقاء على قيد الحياة دون مرض مقارنة بالعلاج الهرموني القياسي، والذي يعمل على حجب تأثير هرمون الإستروجين.

ويصنّف الدواء كمحطّم انتقائي لمستقبلات الإستروجين (SERD)، إذ يرتبط بمستقبلات الإستروجين في الخلايا السرطانية ويؤدي إلى تحللها، ما يمنع إشارات نمو الأورام.

النتائج

أظهرت النتائج الأولية أن giredestrant حقق تحسنا ملحوظا وذو دلالة إحصائية وأهمية سريرية في معدلات البقاء على قيد الحياة دون مرض مقارنة بالعلاج القياسي.

كما تبيّن أن الدواء كان جيد التحمل ولم تُسجل له آثار جانبية خطيرة، بخلاف بعض العلاجات التقليدية التي يضطر العديد من المرضى للتوقف عنها بسبب مضاعفاتها، مثل الهبات الساخنة وجفاف المهبل.

ويعتبر giredestrant أول دواء من نوعه يظهر فوائد واضحة بعد العلاج الأولي للسرطان، ويعطي الأمل في تحسين نتائج العلاج لعدد كبير من المرضى.

أهمية النتائج

يشير الخبراء إلى أن هذا الاكتشاف مهم خصوصا لأن سرطان الثدي الإيجابي لمستقبلات الإستروجين يصعب علاجه أحيانا بسبب العوامل الهرمونية، ويعود المرض لدى نحو ثلث المريضات بعد العلاجات التقليدية.

وفي الحالات المبكرة من المرض، يصل معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات إلى 90%، لكنه ينخفض إلى نحو 33% إذا انتشر السرطان.

وقال الدكتور ليفي غارواي، كبير المسؤولين الطبيين في Genentech (جزء من مجموعة Roche): "تؤكد هذه النتائج إمكانات giredestrant كعلاج هرموني جديد مفضل للأشخاص المصابين بسرطان الثدي في مرحلة مبكرة، حيث توجد فرصة حقيقية للشفاء".

وقالت شركة Roche في بيان صحفي: "تدعم هذه الأدلة قدرة giredestrant على تحسين النتائج بشكل ملموس مقارنة بالعلاج الهرموني القياسي في سرطان الثدي الإيجابي لمستقبلات الإستروجين في المراحل المبكرة والمتقدمة".

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout