لفقدان الوزن دون الشعور بالجوع ومحاربة الشيخوخة... ماذا نعرف عن «الصيام الزائف»؟

A + A -

كشفت الأبحاث الحديثة أن «الصيام الزائف» قد يُقدم الفوائد الصحية المُضادة للشيخوخة التي يُقدمها الصيام المتقطع أو الامتناع عن تناول الطعام ضمن جداول محددة خلال اليوم.

يُعرف هذا النظام الغذائي باسم «حمية محاكاة الصيام» (FMD) وهو مُصمم، كما يوحي اسمه، لمحاكاة آثار الصيام من خلال استهداف مستويات الغلوكوز والكيتون في الدم وغيرهما من المؤشرات الحيوية، وفقاً لصحيفة «نيويورك بوست».

في حين يتميز الصيام التقليدي بالامتناع التام عن الطعام، فإن «حمية محاكاة الصيام» تسمح بتناول كميات محدودة من العناصر الغذائية المحددة، وتُنظم على شكل دورات؛ عادةً ما يلتزم الناس بهذا النظام لمدة 5 أيام من الشهر، ويحافظون على نظامهم الغذائي المعتاد لبقية الشهر.

أشارت أبحاث سابقة إلى أن دورات نظام الصيام الزائف القصيرة يمكن أن تدعم فقدان الوزن، وتعزز تجديد الخلايا الجذعية، وتخفف الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي. كما وجدت تجارب أخرى أن هذا النظام قد يخفف من أعراض الخرف.

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة «Nature Communications» أن النظام الغذائي يمكن أن يقلل من علامات شيخوخة الجهاز المناعي، وعن طريق تقليل مقاومة الأنسولين والدهون الكبدية لدى البشر يمكن أن يخفض العمر البيولوجي للشخص بمعدل 2.5 سنة.

والعمر البيولوجي هو مقياس لوظيفة خلايا وأنسجة الشخص، على عكس العمر الزمني.

وصرّح فالتر لونغو، الباحث الرئيسي وأستاذ جامعة جنوب كاليفورنيا، في بيان: «هذه أول دراسة تُظهر أن التدخل الغذائي، الذي لا يتطلب تغييرات مزمنة في النظام الغذائي أو نمط الحياة، يمكن أن يجعل الناس أصغر سناً بيولوجياً».

ويصف الباحثون حمية الصيام المُزيف بأنها «حمية غذائية لمدة 5 أيام، غنية بالدهون غير المشبعة ومنخفضة السعرات الحرارية والبروتينات والكربوهيدرات، وهي مُصممة لمحاكاة آثار صيام الماء فقط، مع توفير العناصر الغذائية الضرورية، ما يُسهِّل على الناس إتمام الصيام».

يُخفَّض استهلاك السعرات الحرارية إلى نحو 40 - 50 في المائة من الاحتياجات اليومية الطبيعية للشخص، ويُقيَّد البروتين والكربوهيدرات بشدة لتحفيز استجابات خلوية واستقلابية مُشابهة لتلك التي يُطلقها صيام الماء.

تعتمد هذه الحمية بشكل كبير على السعرات الحرارية من الدهون غير المشبعة، المعروفة بقدرتها على تقليل الالتهابات وتعزيز صحة القلب.

ووجدت الدراسة أن اتباع هذه الحمية قلّل من عوامل خطر الإصابة بمرض السكري، وخفّض دهون الكبد، وأبطأ شيخوخة الجهاز المناعي، وقلّل مخاطر الأمراض المرتبطة بالعمر، ما أدّى إلى انخفاض العمر البيولوجي.