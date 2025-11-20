ما تأثير الكرواسون على مستويات السكر في الدم؟

A + A -

يُعدّ الكرواسون من المخبوزات الشائعة، لكنه يمكن أن يرفع مستوى السكر في الدم بسرعة، حتى لو تم تبريده قبل تناوله. يعتمد البعض على فكرة أنّ تبريد الكربوهيدرات (في الكرواسون) يحوّل جزءاً منها إلى «نشا مقاوم»، وهو نوع من النشا لا يُهضم بسهولة ولا يسبب ارتفاعاً كبيراً في السكر. غير أن الدراسات تشير إلى أنّ هذا التأثير محدود جداً في الكرواسون مقارنةً بأطعمة أخرى مثل الأرز، حسب تقرير لموقع «فيري ويل هيلث» الطبي.

يُصنع الكرواسون من الدقيق والحليب والماء والملح والسكر والزبدة، وهي مكونات غنية بالكربوهيدرات والدهون ومنخفضة الألياف والعناصر الغذائية. وفق بيانات وزارة الزراعة الأميركية، يحتوي كرواسون متوسط الحجم (57 غراماً) على 231 سعرة حرارية، 26 غراماً من الكربوهيدرات، 12 غراماً من الدهون، 4.7 غرام من البروتين، و6.4 غرام من السكريات، ما يجعله من الأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي المرتفع.

نسبة عالية من الدهون

عند تبريد الخبز، قد تعود جزيئات النشا – وخاصة الأميلوز – وتتبلور لتشكّل نشا مقاوماً. لكن خبراء التغذية يؤكدون أن كمية النشا القابلة لهذا التحول في الكرواسون قليلة، وبالتالي فإن تبريده لا يؤثر فعلياً على مستوى السكر في الدم.

رغم احتوائه على الزبدة، فإن نسبة الدهون في الكرواسون لا تكفي لتخفيف ارتفاع السكر، بخلاف بعض الأطباق التي تحتوي على دهون أو ألياف عالية. لذلك يُنصح بتناوله مع مصدر بروتين مثل الجبن أو البيض لتقليل سرعة امتصاص الكربوهيدرات.

ويرى خبراء التغذية أن تخفيف الكمية المتناولة من الكرواسون أو اختيار بدائل صحية مثل خبز الحبوب الكاملة مع زبدة المكسرات، أو اللبن اليوناني مع الفاكهة، أو دقيق الشوفان مع البذور والتوت، قد يكون أفضل للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم.