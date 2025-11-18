living cost indicators
كيف يؤثر تناول الشعرية سريعة التحضير على جسمك؟

تُعدّ الشعرية سريعة التحضير من الأطعمة التي يفضلها كثير من الأشخاص حول العالم، لسهولة وسرعة تحضيرها، ومذاقها المميز الجذاب.

إلا أن الإفراط في تناول هذه الشعرية يُمكن أن يتسبب لك في كثير من المشكلات الصحية، وفق ما نقلته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

فكيف يؤثر تناول الشعرية سريعة التحضير على جسمك؟

تحتوي العبوة العادية على نسبة عالية من الصوديوم (600-1500 ملغ لكل حصة)، وهو ما يُقارب الكمية اليومية الموصى بها (توصي منظمة الصحة العالمية بأقل من 2000 ملغ من الصوديوم يومياً).

ويمكن أن يؤدي تناول كميات عالية من الصوديوم إلى إرهاق القلب والكليتين.

ولأنها تُصنع عادةً من القمح المكرر (وليس الحبوب الكاملة)، فإن الشعرية سريعة التحضير لا تحتوي عادةً على الكثير من الألياف.

وترتبط الأنظمة الغذائية منخفضة الألياف بسوء صحة الأمعاء وزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني وسرطان الأمعاء.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشعرية سريعة التحضير منخفضة البروتين أيضاً، ومن ثم، فإنك ستشعر بالشبع فور تناولها بفضل الكربوهيدرات المكررة، ولكن من دون إضافة البيض أو اللحوم بوصفهما مصدراً للبروتين، سيكون هذا الشعور قصير الأمد. وستشعر بالجوع مجدداً بعد ذلك بوقت قصير، الأمر الذي سيتسبب في إصابتك بالسمنة بمرور الوقت.

ويُشير الخبراء إلى أن تناول الشعرية سريعة التحضير من حين لآخر لن يضرك، لكن الخطر يكمن في تناولها بكثرة، وتحولها إلى مصدر رئيسي للغذاء بالنسبة لك.

ووجدت دراسة أجريت على بالغين من كوريا الجنوبية أن تناول هذه الشعرية بشكل متكرر (أكثر من مرتين أسبوعياً) يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، خصوصاً بين النساء.

ومتلازمة التمثيل الغذائي هي مجموعة من الحالات التي تزيد مجتمعة من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري ومشكلات صحية أخرى.

ولجعل الشعرية سريعة التحضير جزءاً من نظام غذائي متوازن، يُوصي الخبراء بإضافة الخضراوات ومصادر البروتين مثل البيض أو اللحوم والدهون الصحية لها.

الشرق الأوسط
