5 أشياء نادرا ما تراها في الحلم.. ما هي؟

18
NOVEMBER
2025
كشف باحثون في الأحلام، عن 5 أشياء نادرا ما يراها الأشخاص في أحلامهم، مقدمين الأسباب العلمية الكامنة وراء ذلك.

وتختلف الأحلام من شخص إلى آخر، فهناك من يرى نفسه محلقا في السماء، أو يجد نفسه شخصية في سيناريوهات قد تكون أغرب من الخيال.

وقال العلماء إن هناك 5 أشياء تصعب رؤيتها في الحلم، وهي الهواتف والكلمات، والأرقام، والروائح، وحتى انعكاس الصورة الشخصية.

وقالت الدكتورة كيلي بلكلي، الباحثة في الأحلام لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "في الأحلام تعمل عقولنا بطريقة أكثر سيولة عاطفية وترابطا، والجانب الآخر هو أننا نمتلك قدرة أقل على التركيز قصير المدى المطلوب للقراءة والعد وتشغيل الأجهزة".

الهواتف

ورغم الوقت الطويل الذي يقضيه الأفراد في استخدام الهواتف والأجهزة الإلكترونية، إلا أنه نادرا ما تظهر الهواتف في الأحلام.

وأظهر تحليل 16 ألف أن الهاتف ظهر فقط في 3.5 بالمئة من أحلام النساء، و2.69 بالمئة من أحلام الرجال.

وأرجع العلماء ذلك إلى أن الهواتف لا تتماشى مع الوظيفة التطورية للأحلام.

ويرى بعض العلماء، أن الأحلام هي آلية دفاعية تساعد الإنسان في معالجة المخاطر التي يواجهها في حياته الواقعية.

وقالت عالمة النفس من جامعة هارفارد الدكتورة ديردري باريت إن "المحتوى المرتبط بالحياة الحديثة قليلا ما يظهر في الأحلام".

وأوضحت أن الأحلام تتركز على الحياة البدائية للبشر، إذ يحلم الناس بالعواطف، ومطاردات الحيوانات البرية، والثعابين وغيرها.

أبلغ العديد من الناس عن عجزهم عن قراءة النصوص المكتوبة في الحلم، وحتى وإن ظهرت نصوص فإنها تكون بلا معنى، أو تتحول إلى رموز مجردة.

أما الذين يعتقدون أنهم فهموا النصوص، فنادرا ما يكون ما رأوه نصا حقيقيا ذا معنى.

وفي محاولة لتفسير ذلك، أوضحت الدكتورة باريت أن المناطق الدماغية المرتبطة باللغة تكون أقل نشاطا أثناء نوم حركة العين السريعة، وهو الطور الذي تحدث فيه معظم الأحلام، أما المناطق المسؤولة تحديدا عن القراءة فتكون أقل نشاطًا.

الأرقام

نادرا ما تظهر الأرقام والمعادلات في الأحلام، وحتى إن ظهرت فإنها تكون غير مفهومة أو تتغير لحظة النظر إليها.

وأرجع العلماء سبب ذلك إلى غياب الاستقرار في الأحلام.

ويشرح عالم الأعصاب الإدراكية في جامعة تكساس بنيامين بيرد: "الإدراك في اليقظة ثابت لأنه يعتمد على التدفق المستمر للمعلومات الحسية، أما في الأحلام فالدماغ يخلق مشاهد من الداخل دون مدخلات خارجية، لذلك تكون التفاصيل الدقيقة مثل النصوص والأرقام مبهمة وغير مستقرة".

روائح الطعام

في إحدى الدراسات، أبلغ حوالي 2 بالمئة من المشاركين عن قدرتهم على شم الروائح أثناء الأحلام.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة بلكلي: "لدينا تجارب يومية كثيرة مع الروائح والطعام، ولكننا نادرا ما نحلم بها، وسبب ذلك أنها غالبا لا تضيف شيئا مهما للقصص اللاواعية التي يصنعها العقل أثناء النوم".

الصورة الشخصية

يعتقد كثيرون أنه يستحيل رؤية أنفسهم أثناء النوم.

لكن العلماء أكدوا أن ذلك ممكن، غير أن الصورة لا تبدو كما في الواقع، فإما تكون مشوهة، أو غريبة، أو مختلفة تماما.

وأوضحت الدكتورة باريت: "قد يرى الشخص نفسه بإصابة ما أو في عمر مختلف، فقد يرى شخصا آخر تماما في المرآة، وقد يصدمه ذلك، أو قد لا يثير أي تساؤل لديه على الإطلاق".


Skynews
{{article.title}}
