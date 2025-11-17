living cost indicators
بينها هاتفك.. خمسة أشياء يستحيل أن تراها في أحلامك

17
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مهما بلغت غرابة أحلامك من الطيران فوق المدن إلى الهروب من امتحان مفاجئ، هناك تفاصيل معينة يغيب حضورها تماماً عن عالم النوم.

وأكد الباحثون أن هناك خمسة أشياء تقريباً لا تظهر في الأحلام مطلقاً، رغم أنها جزء أساسي من حياتنا اليومية، وفق تقرير نشرته "ديلي ميل" البريطانية.

الهواتف الذكية

فعلى سبيل المثال، الهواتف الذكية التي نستخدمها لساعات يومياً لا تظهر تقريباً في الأحلام، إذ تكشف دراسة لـ16 ألف حلم أن الهاتف لا يظهر سوى في 3% من أحلام النساء و2% من أحلام الرجال.

ويعود ذلك إلى أن الأحلام نشأت تطورياً لمحاكاة التهديدات، وليس التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الدكتورة كيلي بولكي، الباحثة في الأحلام ومديرة قاعدة بيانات النوم والأحلام، "في الأحلام، تعمل عقولنا بطريقة أكثر سيولة وعاطفية وترابطية. وعلى الجانب الآخر، تقل قدرتنا على التركيز والمهارات القصيرة المدى اللازمة للقراءة والعدّ واستخدام الكمبيوتر".

وعلى الرغم من أن محتوى أحلامنا يعكس عادة تفاصيل حياتنا اليومية، فإن الدراسات تظهر أن الهواتف الذكية تقريباً لا تظهر في الأحلام.

النصوص المكتوبة والروائح والمذاقات

الأمر لا يتوقف عند الهواتف؛ فالعقل النائم يجد صعوبة في إنتاج النصوص المكتوبة، والأرقام، بل وحتى الروائح والمذاقات، التي تشكّل جزءاً ضئيلاً للغاية من محتوى الأحلام.

ويرجع العلماء ذلك إلى انخفاض نشاط مراكز اللغة والحواس الدقيقة خلال مرحلة حركة العين السريعة (REM)، حيث تتكتل معظم الأحلام.

الانعكاس في المرآة

أما الانعكاس في المرآة، فله قصة أخرى تماماً. فعلى الرغم من إمكانية رؤية المرآة في الحلم، إلا أن صورتك غالباً تكون مشوّهة أو مختلفة جذريا، قد ترى نفسك بعمر آخر، أو بملامح غريبة، أو حتى شخصاً آخر تماماً.

وأضح الباحثون أن الأحلام ليست نسخة طبق الأصل من عالم اليقظة. إنها مسرح مشحون بالعاطفة، يعتمد على الإبداع والرمزية، لا على التفاصيل الدقيقة.

ولهذا يبقى ما نراه في الحلم عالماً منفصلاً، ممتلئاً بالغرابة… وخالياً من بعض أبسط تفاصيل حياتنا اليومية.

العربية
{{article.title}}
