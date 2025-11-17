living cost indicators
شرب ماء الليمون يوميا.. تأثير خفي على الجسم

17
NOVEMBER
2025
أوضحت العديد من الأبحاث، أن تأثير إضافة الليمون إلى الماء لا يقتصر فقط على تحسين النكهة، بل يوفر فوائد صحية كثيرة.

وقدمت مجلة "هيلث"، المتخصصة في الأخبار الصحية، فوائد شرب ماء الليمون يوميا.

 

تعزيز الترطيب

 

لا يستطيع الجميع طعم الماء، إذ فإن إضافة الليمون إليه تكسر طعمه وتضيف له رونقا يجعله أكثر قبولا، ويمكن أن يسهّل شرب المزيد من الماء يوميا.

 

وتنصح جميع الفئات، خصوصا كبار السن، بشرب كمية كافية من الماء، وقدر باحثون أن حوالي 17 إلى 28 بالمئة من كبار السن يعانون من الجفاف المزمن، ما قد يسبب مشاكل صحية.

 

تيسير الهضم

 

أظهرت أبحاث أن استهلاك حمض الستريك الموجود في عصير الليمون يزيد مستويات الحمض المعدي، ما يساعد على تفكيك الطعام.

 

وأوضحت دراسات أخرى أن شرب ماء الليمون قبل الوجبة يعزز التمعج، وهو نوع من الانقباضات التي تساعد على تحريك الطعام عبر الجهاز الهضمي.

 

يمنع حصى الكلى

 

يساهم حمض الستريك الموجود في عصير الليمون في منع تكون حصى الكلى، ولذلك يوصي المختصون في الرعاية الصحية بشرب ماء الليمون.

 

ومع ذلك فإن الليمون وحده لا يكفي لمنع حصى الكلى، ويوصى بزيارة الأطباء.

 

زيادة الفيتامين "سي"

 

يحتوي الليمون على أكبر كمية من الفيتامين "سي" مقارنة بالفواكه الحمضية، ويضم كوب ماء مع عصير ليمونة واحدة على 21 بالمئة من الكمية اليومية الموصي بها من الفيتامين "سي".

 

بديل للمشروبات الغنية بالسكر

 

يرتبط استهلاك المشروبات المحلاة بانتظام بزيادة الوزن، والسمنة، والسكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، وأمراض الكبد، وتسوس الأسنان.

 

غير أن ماء الليمون يساعد في تقليل نسبة السكر المضاف المتدفقة إلى الجسم، ما يخفض خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية.

 

إدارة الوزن

 

قد يساعد شرب ماء الليمون، ضمن نظام غذائي متوازن، على دعم جهود فقدان الوزن.

 

وراجع باحثون 13 دراسة ووجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا الحمضيات ومستخلصاتها لمدة أربعة أسابيع فقدوا حوالي 1.3 كغ.

 

امتصاص الكالسيوم

 

بينت أبحاث أن شرب ماء الليمون، وتناول مكملات الكالسيوم يساعد على تقوية العظام، والوقاية من هشاشتها.

 

الآثار الجانبية المحتملة

 

ورغم الفوائد الكثيرة لشرب ماء الليمون يوميا، فإن له بعض الآثار الجانبية ينبغي الانتباه لها:

 

تآكل مينا الأسنان

اضطرابات معدية أو مشاكل هضمية

تفاقم الارتجاع الحمضي ومرض الارتجاع المعدي المريئي

تهيج قروح الفم

تحفيز نوبات الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص

Skynews
{{article.title}}
