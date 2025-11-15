living cost indicators
هل تعاني من الأرق؟ 7 أطعمة تساعدك على النوم بهدوء

يمكن أن تساعد بعض الأطعمة والمشروبات، عند اختيارها بشكل صحيح، في استعادة الإيقاع والقدرة على النوم بهدوء لمن يعانون من الأرق والنوم المتقطع.

وبحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" Times of India، أن هناك 7 أطعمة ومشروبات تساعد على النعاس بسهولة، بل وتُرشد الجسم بلطف إلى التباطؤ والعقل إلى الاسترخاء، كما يلي:

1- كيوي

إن الكيوي غني بالسيروتونين، وهي المادة الكيميائية التي تُساعد على تنظيم الساعة البيولوجية، وهو غني بمضادات الأكسدة التي تُقلل من الالتهاب الذي يُبقي الشخص مُنتبهاً بهدوء. يمكن تناول حبة أو حبتين قبل النوم بساعة تقريباً. إنه نوع الفاكهة الذي يُنعش ويُعيد الشخص إلى حالته الطبيعية.

2- الكرز

يُعد الكرز أو عصيره القرمزي الداكن أحد المصادر الطبيعية القليلة للميلاتونين، وهو الهرمون الذي يُحفز الجسم على النوم. وعلى الرغم من أن طعمه لاذع، يُشبه الدواء، إلا أن تأثيره لطيف. ويُمكن أن يساعد تناول كوب صغير في المساء على النوم بشكل أسرع ولفترة أطول.

3- اللوز

يحتوي اللوز على نسبة عالية من المغنيسيوم، وهو المعدن الذي يعتمد عليه الجسم لاسترخاء العضلات وتهدئة الأعصاب. ويمكن تناول حفنة صغيرة منه بعد العشاء لتهدئة النظام العصبي. كما أنه حل هادئ للجوع في وقت متأخر من الليل، حيث يُحافظ على مستوى السكر في الدم حتى لا يستيقظ الشخص في الساعة 3 صباحاً دون سبب يُذكر.

يُخفض تناول اللوز كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة LDL والكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية، مع خفض ضغط الدم بشكل طفيف، مما يُمكن أن يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

 

4- الموز

إن الموز غني بالتريبتوفان، وهو حمض أميني يُحوله الدماغ إلى السيروتونين والميلاتونين. وبفضل البوتاسيوم والمغنيسيوم الطبيعيين، يُصبح الموز أبسط وصفة طبيعية للنوم، مُهدئة بذلك التوتر، داخلياً وخارجياً.

5- الحليب الدافئ

يُمكن أن تكون هذه أقدم خدعة، لكنها فعّالة. يحتوي الحليب الدافئ على التربتوفان والكالسيوم، وكلاهما يدعم إنتاج الميلاتونين.

6- الشوفان

يُشعر تناول وعاء من الشوفان ليلاً بالاسترخاء. ويحتوي الشوفان بشكل طبيعي على الميلاتونين والكربوهيدرات المُعقدة، التي تُعزز السيروتونين. إن تناول شوفان وحليب مع القليل من العسل، سيُشعر الشخص بالشبع الكافي ويتركه هادئاً.

7- شاي البابونج

يحتوي البابونج على الأبيجينين، وهو مُركب نباتي يلتصق بمستقبلات الدماغ ويحثها على الراحة. كما أن الطقوس بما يشمل البخار والرشفة والصمت كلها مهمة للنوم الهادئ.

 

