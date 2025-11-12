لفقدان الوزن بسرعة.. جربوا ماء الشعير مع الليمون

A + A -

يهتم الكثيرون بصحتهم ويبحثون عن طرق طبيعية للتحكم في الوزن، ويُعد ماء الشعير، المصنوع من حبوب "جاو"، خياراً صحياً، حيث يساعد على فقدان الوزن من خلال تعزيز الشعور بالشبع ومساعدة الهضم. كما يُقدم هذا المشروب فوائد مثل خفض الكوليسترول والتحكم في سكر الدم، وهو غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة.

وفقاً لما نشرته صحيفة Times of India، فإن ماء الشعير هو مشروب مصنوع من الماء المطبوخ مع الشعير. تُصفّى حبوب الشعير أحياناً، وفي أحيان أخرى تُقلّب ببساطة وتُخلط مع محلي أو عصير فواكه لصنع مشروب يُشبه عصير الليمون. ويُنكّه ماء الشعير غالباً بعصير الليمون.

إنقاص الوزن

يُساعد ماء الشعير في إنقاص الوزن. إن الشعير غني بالألياف، وماء الشعير غير المصفى يُحسّن الهضم بانتظام. كما يُشعر بالشبع لفترة أطول. ويُساعد ماء الشعير في الحفاظ على رطوبة الجسم. فهو غني بالسعرات الحرارية وقليل الدهون. كل هذه العوامل تجعل شرب ماء الشعير استراتيجية فعّالة لتأخير الشعور بالجوع ومنع تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات. عند دمجه مع نظام غذائي سليم وممارسة الرياضة، يُمكن أن يُساعد على إنقاص الوزن، إذ يُهضم ببطء ويُبقي المعدة ممتلئة. كما تُساعد حموضته الطبيعية على توازن درجة حموضة الجسم وتعزيز ترطيب الجسم ويعمل كعامل مُطهّر لطيف للسموم عند تناوله مع الماء الدافئ في الصباح.

خطة متكاملة وفوائد متعددة

يمكن أن يُحسّن الاستهلاك المُنتظم لماء الشعير أيضاً عملية الأيض ويدعم صحة الأمعاء ويعزز امتصاص العناصر الغذائية، مما يجعله إضافةً متكاملةً لخطة إدارة الوزن. كما أن هناك فوائد أخرى لماء الشعير، كما يلي:

خفّض الكوليسترول: تُسمى المواد الكيميائية الموجودة في الشعير "توكولات"، وهي تُخفّض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة LDL، وتُساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام. كما يُساعد تناول ماء الشعير بانتظام على دعم وظائف القلب وتحسين الدورة الدموية.

تنظيم سكر الدم: يُمكن أن يُساعد تناول ماء الشعير غير المُحلّى في ضبط مستويات السكر في الدم. تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في ماء الشعير على تحسين نتائج مرضى السكري وتعزيز حساسية الأنسولين عند تناوله بانتظام.

غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة: ماء الشعير غني بحمض الفوليك والحديد والنحاس والمنغنيز. تساهم مضادات الأكسدة الموجودة فيه في العديد من الفوائد الصحية الأخرى، بما يشمل تعزيز المناعة وإبطاء علامات الشيخوخة المبكرة.

علاج التهابات المسالك البولية: يعمل ماء الشعير أيضاً كمدر للبول، مما يجعله علاجاً طبيعياً لالتهابات المسالك البولية وحصوات الكلى. يطرد السموم ويحافظ على صحة الجهاز البولي.

صنع ماء الشعير في المنزل

يمكن تحضير مشروب ماء الشعير في المنزل من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

· شطف الشعير (3/4 كوب) تحت الماء البارد حتى يصبح الماء صافياً.

· وضع الشعير في قدر مع قشر الليمون و6 أكواب من الماء.

· ترك الخليط يغلي على نار متوسطة.

· خفض الحرارة وتركه على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.

· يتم تصفية الخليط في وعاء مقاوم للحرارة بعد التخلص من الشعير.

· تقليب العسل حتى يذوب، ولكن يمكن الاستغناء عن إضافة العسل إذا كان الشخص يحاول إنقاص الوزن.

· يتم صب المشروب في زجاجات لحفظه في البراد.