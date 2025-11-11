living cost indicators
كأس العالم للناشئين.. المغرب يفوز على كاليدونيا بـ16 هدفا

11
NOVEMBER
2025
اكتسح منتخب المغرب نظيره كاليدونيا الجديدة بنتيجة 16 لصفر، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وحقق أسود أطلس بذلك أول انتصار لهم ليرفع الفريق رصيده إلى 3 نقاط، ويعزز حظوظه في التأهل ضمن أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعات الدور الأول.

وعانى منتخب كاليدونيا من النقص العددي في صفوفه بعد طرد الثنائي تايفان لاوي وجان صامويل في الدقيقتين 22 و31.

وتقام بطولة كأس العالم للناشئين لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا وستنظمها قطر لـ5 سنوات متتالية بين 2025 و2029.

ويتأهل الأول والثاني من المجموعات الـ12 مباشرة إلى دور الـ32 إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وبهذا الفوز يكون المنتخب المغربي للناشئين قد حقق النتيجة الأكبر في مسيرته ضمن نهائيات كأس العالم للناشئين، ليرسخ مكانته كأحد أبرز المنتخبات الصاعدة في كرة القدم العالمية. 

Skynews
