تسمم الرُضّع في أميركا.. ماذا تعرف عن البكتيريا الخطيرة؟

11
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال مسؤولو الصحة في ولاية كاليفورنيا إن الاختبارات الأولية أظهرت أن حليب الأطفال "باي هارت" يحتوي على نوع من البكتيريا التي تُنتج السم المرتبط بتفشي مرض التسمم "البوتيوليزم".

وأصيب ما لا يقل عن 13 رضيعا في 10 ولايات، فيما لم تُسجل أي وفيات حتى الآن.

 

وجاء في بيان صادر عن وزارة الصحة العامة في كاليفورنيا مساء السبت: "يجب على المستهلكين الذين بحوزتهم هذا المنتج التوقف عن استخدامه فورا".

 

ولا تزال الاختبارات الإضافية على منتج "باي هارت هول نوتريشن إنفانت فورمولا" قيد الإجراء، بينما يواصل مسؤولو الصحة في الولايات وعلى المستوى الاتحادي التحقيق في التفشي الذي بدأ في منتصف أغسطس.

 

وأعلنت الشركة، ومقرها نيويورك، هذا الأسبوع سحب دفعتين من المنتج على خلفية التحقيقات الجارية.

 

ما هو مرض التسمم "البوتيوليزم"؟

 

وفق موقع "مايو كلينيك"، فإن هذا النوع من التسمم نادر وخطير، وينتج عن سم يهاجم أعصاب الجسم.

 

وينتج ذلك السم نوعا من البكتيريا يسمى "المِطثية الوشيقية".

 

ويمكن أن يحدث هذا التسمم نتيجة تلوث الطعام أو الجروح، كما يمكن أن يحدث المرض أيضا عندما تنمو أبواغ بكتيرية في أمعاء الرضع.

التسمم "البوتيوليزم" لدى الرضّع

 

تبدأ المشكلات عموما بعد دخول السم إلى جسم الطفل بمدة من 18 إلى 36 ساعة.

 

وتشمل الأعراض:

 

- الإمساك، وغالبا ما يكون أول الأعراض.

 

- حركات مترنحة بسبب ضعف العضلات وصعوبة التحكم في الرأس.

 

- بكاء ضعيف.

 

- سيلان اللعاب.

 

- تدلّي الجفون.

 

- الشعور بالتعب.

 

- صعوبة في الرضاعة أو الحصول على التغذية.

 

- الشلل.

 

مضاعفات خطيرة

 

يمكن أن يسبب هذا النوع من التسمم الإصابة بالعديد من المضاعفات لأنه يؤثر في القدرة على التحكم في عضلات الجسم.

 

والعَرَض الفوري الأكثر خطورة هو فقدان القدرة على التنفس الذي يعد من الأسباب الشائعة لوفيات الأطفال المرتبطة بهذا التسمم.

 

ومن المضاعفات الأخرى التي ربما تحتاج إعادة التأهيل ما يلي:

 

- صعوبة التحدث.

 

- مشكلات في البلع.

 

- الضعف طويل الأمد.

 

- ضيق النفَس.

Skynews
{{article.title}}
