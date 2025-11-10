مضغ العلكة... هل يؤثر سلباً أم إيجاباً على صحتك؟

A + A -

تُعتبر العلكة مادة لينة ومطاطية، مصمَّمة للمضغ لا للبلع. يمضغ الناس العلكة بأشكال مختلفة منذ آلاف السنين. صُنعت العلكة الأولى من عصارة الأشجار، مثل التنوب أو مانيلكارا شيكل.

ومع ذلك، تُصنع معظم أنواع العلكة الحديثة من المطاط الصناعي. يجب أن تكون جميع المكونات المستخدمة في تصنيع العلكة صالحة للاستهلاك البشري.

هل مكونات العلكة آمنة؟

يُبقي مُعظم مُصنّعي علكة المضغ وصفاتهم الدقيقة سرية. وغالباً ما يُشيرون إلى تركيبتهم المُحددة من العلكة، والراتنغ، والحشو، والمُليّنات، ومضادات الأكسدة، وفقاً لموقع «هيلث لاين».

بشكل عام، تُعتبر العلكة آمنة. ومع ذلك، تحتوي بعض أنواع العلكة على كميات صغيرة من مكونات مثيرة للجدل، وهذا يشمل:

- بيوتيل هيدروكسي تولوين (BHT)

-ثاني أكسيد التيتانيوم

- الأسبارتام

-مضافات الألوان

حتى في هذه الحالات، تكون الكميات أقل بكثير من تلك التي تُعتبر ضارة.

أظهرت الدراسات أن مضغ العلكة أثناء أداء المهام يُمكن أن يُحسّن جوانب مُختلفة من وظائف الدماغ، بما في ذلك اليقظة والذاكرة والفهم واتخاذ القرارات.

لا يفهم الخبراء تماماً كيف يُحسّن مضغ العلكة الذاكرة. إحدى النظريات تُشير إلى أن هذا التحسن يعود إلى زيادة تدفق الدم إلى الدماغ نتيجة مضغ العلكة.

كما أظهرت الدراسات أن مضغ العلكة قد يُخفف التوتر ويُعزز الشعور باليقظة.

قد يكون هذا بسبب عملية المضغ، التي ارتبطت بانخفاض مستويات هرمونات التوتر مثل الكورتيزول.

- إنقاص الوزن

قد يكون مضغ العلكة أداة مُفيدة لمن يُحاولون إنقاص وزنهم. وذلك لأنها حلوة المذاق ومنخفضة السعرات الحرارية، مما يُعطيك طعماً حلواً دون التأثير سلباً على نظامك الغذائي.

تُشير بعض الأبحاث أيضاً إلى أن مضغ العلكة قد يُقلل الشهية، مما قد يمنع الإفراط في تناول الطعام.

ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد ما إذا كان مضغ العلكة يؤدي إلى اختلاف في الوزن على المدى الطويل.

- حماية أسنانك

يمكن أن يساعد مضغ العلكة الخالية من السكر في حماية أسنانك من التسوس، وهي أفضل لأسنانك من العلكة العادية المحلاة بالسكر، وذلك لأن السكر يغذي البكتيريا الضارة في فمك، مما قد يؤذي بأسنانك.

علاوة على ذلك، يزيد مضغ العلكة بعد تناول الطعام من تدفّق اللعاب، مما يساعد على التخلص من السكريات الضارة وبقايا الطعام، وكلاهما يغذي البكتيريا في فمك.

هل لمضغ العلكة أي آثار جانبية؟

مع أن مضغ العلكة له بعض الفوائد المحتملة، فإن الإفراط في مضغها قد يُسبب بعض الآثار الجانبية غير المرغوب فيها:

- العلكة الخالية من السكر تحتوي على مُليّنات

قد يكون للكحوليات السكرية المُستخدمة لتحلية العلكة الخالية من السكر تأثير مُليّن عند تناولها بكميات كبيرة. هذا يعني أن مضغ الكثير من العلكة الخالية من السكر قد يُسبب عسر هضم وإسهال.

العلكة المُحلاة بالسكر مُضرة بصحة الأسنان والتمثيل الغذائي.

- ضرر يرتبط بأسنانك

يعود ذلك إلى أن البكتيريا الموجودة في فمك تُهضم السكر، مما يُسبب زيادة في طبقة البلاك على أسنانك ويُؤدي إلى تسوُّس الأسنان مع مرور الوقت.

- مشاكل في الفك

قد يُؤدي المضغ المُستمر إلى مشكلة في الفك تُسمى اضطراب المفصل الصدغي الفكي (TMD)، التي تُسبب الألم عند المضغ.

على الرغم من نُدرة هذه الحالة، فقد وجدت بعض الدراسات صلة بين الإفراط في المضغ واضطراب المفصل الصدغي الفكي.