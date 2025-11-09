living cost indicators
مكمّل غذائي شائع يظهر ارتباطا مقلقا بقصور القلب

9
NOVEMBER
2025
أثارت دراسة جديدة مخاوف بشأن مكمل غذائي شائع أظهر ارتباطا مقلقا بزيادة خطر الإصابة بقصور القلب.

فقد وجد الباحثون أن الاستخدام الطويل للميلاتونين، وهو مكمل يُستخدم على نطاق واسع للمساعدة على النوم، قد يرتبط بارتفاع احتمال الإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة، ما يثير تساؤلات حول سلامة هذا المنتج الشائع عند استخدامه لفترات طويلة.

وأظهرت الدراسة، التي شملت أكثر من 130 ألف بالغ في عدة دول، أن الأشخاص الذين وُصف لهم الميلاتونين لأكثر من عام كانوا أكثر عرضة للإصابة بقصور القلب بنسبة 89% خلال خمس سنوات، كما ارتفع خطر وفاتهم لأي سبب مقارنة بمن لم يتناولوه. ووفقا للتحليل، كان مستخدمو الميلاتونين لفترات طويلة أكثر عرضة لدخول المستشفى بسبب قصور القلب بنحو 3.5 مرات، وارتفع معدل الوفيات لديهم من 4.3% إلى 7.8%.

وتوضح النتائج أن الاستخدام الطويل الأمد لهذا المكمل الغذائي يحتاج إلى مزيد من البحث لضمان سلامته.

وقال الباحث إكينيديليتشوكو نادي، من مركز الرعاية الصحية الأولية التابع لجامعة ولاية نيويورك داونستيت ومستشفى كينغز كاونتي في مدينة نيويورك: "قد لا تكون مكملات الميلاتونين آمنة كما يُعتقد عادة. إذا تأكدت نتائج دراستنا، فقد يؤثر ذلك على كيفية تقديم الأطباء نصائحهم للمرضى حول النوم".

ومع ذلك، ينبغي التعامل مع النتائج بحذر، إذ لم يُستطلع رأي المشاركين حول استخدامهم للميلاتونين، واعتمدت الدراسة على سجلاتهم الطبية فقط. وهذا يعني أن المجموعة الضابطة ربما ضمت أشخاصا استخدموا الميلاتونين بدون وصفة طبية.

وأشار كارلوس إيجيا، رئيس الاتحاد الإسباني لجمعيات طب النوم، إلى أن النتائج تطرح تساؤلات حول الميلاتونين كعلاج مزمن، وتؤكد الحاجة إلى دراسة مستقبلية مع مجموعة ضابطة لتوضيح ملف سلامته.

الجدير بالذكر أن الميلاتونين يعتبر آمنا عند استخدامه قصير المدى، أي لمدة شهرين تقريبا، لدى غير الحوامل أو المرضعات. لكن الأبحاث حول استخدامه لفترات أطول محدودة، وهو ما يثير اهتمام الباحثين مع تزايد شعبيته.

ويحاكي مكمل الميلاتونين هرمونا طبيعيا يُنتج في الدماغ لتنظيم إيقاع الساعة البيولوجية، وتناوله في نهاية اليوم قد يساعد بعض الأشخاص على النوم.

عُرضت النتائج خلال الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية.

 

 

 

روسيا اليوم
