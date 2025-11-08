ما هو الوقت المثالي للخلود إلى النوم؟

A + A -

كشفت خبيرة نوم شهيرة عن أن الخلود إلى النوم في وقت محدد قد يساعد على ضمان نوم هانئ دون أرق.

ووفق شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، فقد قالت كارا بيترونيك، خبيرة النوم، المقيمة في أونتاريو الكندية، بمقطع فيديو على «تيك توك»، إن تأخير الذهاب إلى الفراش إلى ما بين الساعة الـ11 مساءً والساعة الـ1 صباحاً، «يضر بهرموناتك»

وأضافت: «في المساء، يجب أن يكون الكورتيزول (هرمون التوتر) في أدنى مستوياته، حتى يتمكن الميلاتونين (هرمون النوم) من الوصول إلى أعلى مستوياته ليمنحك نوماً عميقاً ومنعشاً. بمعنى آخر؛ يعمل الكورتيزول والميلاتونين كل منهما عكس الآخر».

وفقاً لبترونيك، فإن السهر بعد الساعة الـ11 مساءً يُحفّز ارتفاعاً إضافياً في الكورتيزول، مما يُثبّط إفراز الميلاتونين.

وأضافت: «ستؤدي هذه الزيادة في الكورتيزول أيضاً إلى نوبة نقص سكر الدم في منتصف الليل؛ مما يُجبرك على الاستيقاظ بعد بضع ساعات من النوم». ولفتت إلى أن الوقت الأمثل للنوم هو الـ10:30 مساء، في حين أنه من الأفضل الاستيقاظ في نحو الساعة الـ6:30 صباحاً.

وأيد الدكتور ويليام لو، المدير الطبي في «مركز دريم الصحي» بكاليفورنيا، حديث بيترونيك، مؤكداً أيضاً على أهمية تجنب: المنبهات في وقت متأخر من الليل، والوجبات الدسمة والتمارين المكثفة قبل موعد النوم بفترة وجيزة.

ووفقاً للو، فإن خفض مستوى الإضاءة، وتقليل وقت استخدام الشاشات، يمكن أن يساعدا على تحفيز النعاس أيضاً؛ لأن التعرض للضوء يُثبط مستويات الميلاتونين.

كما أن اتباع روتين للاسترخاء، وممارسة أنشطة مُهدئة، مثل القراءة أو التأمل، قبل ما بين ساعة وساعة نصف من موعد النوم، يُساعدان أيضاً على إرسال إشارة للجسم بأن وقت النوم قد حان.