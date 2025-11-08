living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما هو الوقت المثالي للخلود إلى النوم؟

8
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت خبيرة نوم شهيرة عن أن الخلود إلى النوم في وقت محدد قد يساعد على ضمان نوم هانئ دون أرق.

ووفق شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، فقد قالت كارا بيترونيك، خبيرة النوم، المقيمة في أونتاريو الكندية، بمقطع فيديو على «تيك توك»، إن تأخير الذهاب إلى الفراش إلى ما بين الساعة الـ11 مساءً والساعة الـ1 صباحاً، «يضر بهرموناتك»

وأضافت: «في المساء، يجب أن يكون الكورتيزول (هرمون التوتر) في أدنى مستوياته، حتى يتمكن الميلاتونين (هرمون النوم) من الوصول إلى أعلى مستوياته ليمنحك نوماً عميقاً ومنعشاً. بمعنى آخر؛ يعمل الكورتيزول والميلاتونين كل منهما عكس الآخر».

وفقاً لبترونيك، فإن السهر بعد الساعة الـ11 مساءً يُحفّز ارتفاعاً إضافياً في الكورتيزول، مما يُثبّط إفراز الميلاتونين.

وأضافت: «ستؤدي هذه الزيادة في الكورتيزول أيضاً إلى نوبة نقص سكر الدم في منتصف الليل؛ مما يُجبرك على الاستيقاظ بعد بضع ساعات من النوم». ولفتت إلى أن الوقت الأمثل للنوم هو الـ10:30 مساء، في حين أنه من الأفضل الاستيقاظ في نحو الساعة الـ6:30 صباحاً.

وأيد الدكتور ويليام لو، المدير الطبي في «مركز دريم الصحي» بكاليفورنيا، حديث بيترونيك، مؤكداً أيضاً على أهمية تجنب: المنبهات في وقت متأخر من الليل، والوجبات الدسمة والتمارين المكثفة قبل موعد النوم بفترة وجيزة.

ووفقاً للو، فإن خفض مستوى الإضاءة، وتقليل وقت استخدام الشاشات، يمكن أن يساعدا على تحفيز النعاس أيضاً؛ لأن التعرض للضوء يُثبط مستويات الميلاتونين.

كما أن اتباع روتين للاسترخاء، وممارسة أنشطة مُهدئة، مثل القراءة أو التأمل، قبل ما بين ساعة وساعة نصف من موعد النوم، يُساعدان أيضاً على إرسال إشارة للجسم بأن وقت النوم قد حان.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout