5 أطعمة.. تجنبها إذا كنت تعاني من الصداع النصفي

أظهرت العديد من الدراسات، أن بعض الأطعمة والمشروبات تحفز الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص.

ويعاني ملايين الأشخاص حول العالم من الصداع النصفي، وتختلف مسببات الصداع من شخص إلى آخر، ولكن بعض الأطعمة المركبة يمكن أن تحفز أو تفاقم أعراضه.

وقدم موقع "فيري ويل هيلث" 5 أطعمة ينصح بالابتعاد عنها، لتجنب تكرار نوبات وأعراض الصداع النصفي.

الإفراط في الكافيين

يمكن أن تساعد الجرعات القليلة من الكافيين في علاج الصداع النصفي، أو الوقاية منه.

ولكن الإفراط في استهلاك المشروبات الغنية بالكافيين يحفز أعراض الصداع النصفي ويفاقمها.

الكحول

كشفت أبحاث علاقة قوية بين استهلاك الكحول وأعراض الصداع النصفي، وينصح بتجنب الكحول من أجل الحفاظ على الصحة العامة للجسم.

المحليات الصناعية

أظهرت دراسات أن بعض الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على محليات صناعية مثل "الأسبارتام" تفاقم أعراض وتكرار الصداع النصفي.

وينصح باستبدال "الأسبارتام" بمحليات بديلة طبيعية وخالية من السكر.

الشوكولاتة

تفاقم الشوكولاتة الصداع النصفي لدى نسبة صغيرة من الأشخاص، وفقا للأبحاث.

وينصح الأطباء ذوي الصداع النصفي بأخذ الحيطة منها.

الأطعمة الغنية بالتيرامين

يعتبر التيرامين حمضا أمينيا طبيعيا ينتجه جسم الإنسان، ويوجد في العديد من الأطعمة، لكن أبحاث كشفت أنه يحفز الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص.

الأطعمة الغنية بالتيرامين:

الأجبان، الأطعمة المخمرة، اللحوم، الأسماك المعالجة والمدخنة، والمرتديلا.

نمط تناول الطعام

يحفز الصيام، أو أخذ فترات طويلة بين وجبة ووجبة الصداع النصفي.

وينصح بتناول وجبات متوازنة ووجبات خفيفة كل 3 إلى 5 ساعات، للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتقليل أعراض الصداع النصفي.