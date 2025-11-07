بينها اللحوم.. 5 أطعمة ومشروبات تجنبها مع البيض

A + A -

يقدم البيض قيمة غذائية هائلة، إلا أن الخبراء ينصحون بعدم تناوله مع حليب الصويا أو الشاي أو السكر أو الموز أو اللحوم.

إذ يمكن أن تسبب هذه التركيبات عسر هضم وتقلل من قدرة الجسم على الاستفادة من العناصر الغذائية الموجودة في البيض.

ويضمن تناول البيض بشكل منفصل عن هذه الأطعمة فوائد صحية مثالية، وفق صحيفة Times of India.

1. حليب الصويا

يعتبر حليب الصويا بديلاً نباتياً شائعاً لمنتجات الألبان، وهو معروف على نطاق واسع بغناه بالبروتين.

ومع أن هذا يجعله خياراً صحياً بمفرده، غير أن تناوله مع البيض يمكن أن يؤثر على امتصاص البروتين. فالبيض يوفر بالفعل كمية كبيرة من البروتين عالي الجودة، ويمكن أن يؤدي تناوله مع الصويا إلى زيادة كمية البروتين في الجهاز الهضمي، ما قد يقلل من كفاءة الامتصاص، وبالتالي لن يستفيد الجسم بشكل كامل من العناصر الغذائية الموجودة في أي من الطعامين.

2. الشاي

يستمتع الكثيرون بتناول البيض مع الشاي، خاصة على وجبة الفطور. ويمكن أن يعتقد البعض أنه يساعد على الهضم أو يخفي أي روائح، لكن هذا المزيج قد يسبب مشاكل.

إذ يحتوي الشاي على البوليفينول، الذي يمكن أن يرتبط بالبروتينات ويقلل من قدرة الجسم على امتصاصها. وقد كشفت دراسة، نُشرت في دورية Nutrition، أن شرب الشاي مع البيض يمكن أن يقلل من امتصاص البروتين بنسبة 17% تقريباً.

وبالإضافة إلى انخفاض امتصاص العناصر الغذائية، قد يسهم هذا المزيج أيضاً في مشاكل هضمية مثل الغازات والانتفاخ والإمساك والحموضة. لذا من الأفضل تناولهما بشكل منفصل، مع ترك فاصل زمني لا يقل عن 30-60 دقيقة بينهما.

3. السكر

يعد السكر مكوناً آخر يجب تجنبه مع البيض. ففي حين أن البيض مصدر غني بالبروتين والأحماض الأمينية، إلا أن السكر يُستقلب بسرعة، ويمكن أن يسبب تفاعلاً كيميائياً مدمراً عند دمجه مع الأحماض الأمينية الموجودة في البيض. كما قد يؤدي هذا المزيج أيضاً إلى ارتفاع سريع بمستويات السكر في الدم، ويسهم في مقاومة الأنسولين مع مرور الوقت، ويزيد من اضطراب الهضم لدى الأشخاص الحساسين.

لذا، يجب على المصابين بداء السكري أو اضطرابات التمثيل الغذائي توخي الحذر الشديد. فربما يشكل هذا التفاعل مركبات ضارة في الجسم، وقد يزيد من خطر تخثر الدم.

ومع أن تناول البيض من حين لآخر يمكن ألا يكون له تأثير خطير، يُنصح بتجنب تناوله مع الأطعمة المحلاة مثل الحلويات أو المشروبات السكرية للحفاظ على عملية هضمية متوازنة وآمنة. فيما ينصح بتناوله مع خيارات غنية بالألياف أو مالحة مثل الخضراوات والحبوب الكاملة والدهون الصحية لدعم استقرار الطاقة، وهضم أكثر سلاسة، وامتصاص أفضل للعناصر الغذائية على مدار اليوم.

4. الموز

يعتبر كل من البيض والموز مغذيين بمفردهما، إلا أن الجمع بينهما قد يثقل كاهل الجهاز الهضمي. فكلا الطعامين كثيفان ويستغرقان وقتاً أطول للتحلل في المعدة. لذا يمكن أن يؤدي تناولهما معاً إلى الانتفاخ وبطء الهضم والشعور بالثقل.

ولمن يسعون إلى نظام غذائي متوازن، من الأفضل تناول البيض والموز في أوقات منفصلة. حيث يمكن تناول البيض على الفطور والموز كوجبة خفيفة في منتصف الصباح أو بعد الوجبة. كما أن شرب الماء بين الوجبات وتناول الأطعمة الغنية بالألياف يعزز عملية الهضم ويمنع الشعور بعدم الراحة عند تناول الأطعمة الثقيلة أو الكثيفة.

5. اللحوم

يجب تجنب تناول البيض مع اللحوم، خاصة بكميات كبيرة. فكل من البيض واللحوم غنيان بالبروتين والدهون، مما يجعل هذا المزيج ثقيلاً وصعب الهضم. ويمكن أن يؤدي إرهاق الجهاز الهضمي بهذه الطريقة إلى الشعور بعدم الراحة والتعب والخمول بعد الوجبات.

كما يمكن أن يبطئ أيضاً عملية الأيض مؤقتاً، ما قد يؤثر على مستويات الطاقة طوال اليوم. ولدعم هضم سلس، يفضل تناول البيض مع أطعمة خفيفة، مثل الخضراوات والحبوب الكاملة والفواكه، بدلاً من مزجه مع أطعمة أخرى غنية بالبروتين كاللحوم الحمراء أو اللحوم المصنعة.