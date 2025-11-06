عادة غذائية بسيطة ترتبط بانخفاض الوزن وطول العُمر.. تعرَّف عليها

A + A -

يحظى اليابانيون بعادة غذائية بسيطة وصحية وهي العادة التي خلص العلماء مؤخراً إلى أنها ترتبط بانخفاض أوزانهم وطول أعمارهم، ودعوا تبعاً لذلك إلى التعرف على هذه العادة والالتزام بها من أجل الحصول على صحة أفضل وحياة أطول.

ويقول العلماء إن هذه العادة أو الممارسة اليابانية تُدعى "هارا هاتشي بو"، وهي فلسفة غذائية متجذرة في الاعتدال، وتنبع هذه الممارسة من تعاليم كونفوشيوسية يابانية توجه الناس إلى تناول الطعام حتى يشعروا بالشبع بنسبة 80% فقط، أي أنهم لا يصلون إلى الشبع الكامل عند تناول الطعام، كما يفعل أغلب الناس.

وبحسب تقرير نشره موقع "ساينس أليرت" العلمي المتخصص، واطلعت عليه "العربية.نت" فقد حظيت هذه الممارسة باهتمام متزايد في الآونة الأخيرة كونها تعتبر استراتيجية ناجحة لفقدان الوزن.

ولكن في حين أن "هارا هاتشي بو" قد تركز على تناول الطعام باعتدال والتوقف عن تناول الأكل قبل الشعور بالشبع التام، إلا أنه لا ينبغي اعتبارها طريقة لتقييد النظام الغذائي، بل إنها تمثل طريقة لتناول الطعام يمكن أن تساعدنا على تعلم الوعي والامتنان مع التباطؤ أثناء تناول الوجبات.

ورغم أن البحوث حول ممارسة "هارا هاتشي بو" محدودة، إلا أن الأدلة المتاحة تشير إلى أن "هارا هاتشي بو" يُمكن أن تقلل من إجمالي السعرات الحرارية اليومية، كما أنها مرتبطة بانخفاض زيادة الوزن على المدى الطويل وانخفاض متوسط مؤشر كتلة الجسم.

ويقول العلماء إن هذه الممارسة تتوافق أيضاً مع خيارات أنماط الوجبات الصحية لدى الرجال، حيث يختار المشاركون تناول المزيد من الخضروات في الوجبات وكميات أقل من الحبوب عند اتباع هارا هاتشي بو.

وتتشابه "هارا هاتشي بو" أيضاً في العديد من المبادئ مع مفاهيم الأكل الواعي أو الأكل الحدسي، حيث تشجع هذه الأساليب غير القائمة على الحمية الغذائية، والقائمة على الوعي، على ارتباط أقوى بإشارات الجوع والشبع الداخلية.

وتظهر الأبحاث أن كلا النهجين يمكن أن يساعد أيضاً في تقليل الأكل العاطفي وتحسين جودة النظام الغذائي بشكل عام.

ويقول العلماء إن نظام "هارا هاتشي بو" قد يكون له أيضاً العديد من المزايا التي تتجاوز فقدان الوزن. وعلى سبيل المثال، قد يوفر تركيز هارا هاتشي بو على الوعي والأكل الحدسي طريقة لطيفة ومستدامة لدعم التغييرات الصحية طويلة الأجل. ومن الأسهل بكثير الحفاظ على التغييرات الصحية المستدامة على المدى الطويل. وقد يؤدي ذلك إلى تحسين الصحة ومنع استعادة الوزن، وهو ما قد يكون خطراً على أولئك الذين يفقدون الوزن من خلال أساليب الحمية التقليدية.

وبحسب تقرير "ساينس أليرت" فإن الأدلة تشير إلى أن حوالي 70% من البالغين والأطفال يستخدمون الأجهزة الرقمية أثناء تناول الطعام، حيث تم ربط هذا السلوك بزيادة تناول السعرات الحرارية، وانخفاض تناول الفواكه والخضروات، وزيادة معدل الإصابة باضطرابات الأكل بما في ذلك تقييد الطعام والإفراط في تناوله والنهم الشديد.

وقدم تقرير "ساينس أليرت" جملة من النصائح لمن يرغبون في تجربة ممارسة "هارا هاتشي بو" أو اتباع نهج أكثر وعياً في الطعام، ومن بين هذه النصائح:

أولاً: راقب جسدك قبل الأكل، حيث إن عليك أن تسأل نفسك: هل أنا جائع حقاً؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما نوع هذا الجوع، جسدي أم عاطفي أم مجرد عادة؟ وإذا كنتَ تشعر فقط بالملل أو التعب أو التوتر، فخذ لحظة للتوقف، وامنح نفسك مساحة للتفكير يمكن أن يساعد في منع الطعام من أن يصبح آلية تلقائية للتأقلم.

ثانياً: تناول الطعام دون تشتيت الانتباه، حيث عليك أن تبتعد عن الشاشات وأن تركز انتباهك الكامل على وجبتك، حيث غالباً ما تُشتت الشاشات انتباهنا عن إشارات الشبع، مما قد يُساهم في الإفراط في تناول الطعام.

ثالثاً: أبطئ في الأكل وتذوق كل لقمة، فالتباطؤ في الأكل يسمح لنا بمعرفة متى نشعر بالشبع ويجب أن نتوقف عن الأكل.

رابعاً: اجعل هدفك الوصول إلى الشعور بالشبع المريح، وليس الامتلاء المفرط، فإذا اعتبرنا الجوع الشديد درجة واحدة، والامتلاء الشديد الذي يجعلك ترغب في الاستلقاء عشر درجات، فإن تناول الطعام حتى تشعر بالشبع بنسبة 80% يعني أنك يجب أن تشعر بالرضا المريح بدلاً من الامتلاء المفرط. وسيساعدك تناول الطعام ببطء والانتباه إلى إشارات جسمك على تحقيق ذلك.

خامساً: شارك وجباتك مع الآخرين كلما أمكن، فالتواصل والمحادثة جزء مما يجعل الطعام ذا معنى، والتواصل أثناء تناول الطعام أمر إنساني فريد ومفتاح لطول العمر.

سادساً: اجعل هدفك هو الوصول الى التغذية السليمة، وتأكد من أن وجباتك غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف والطاقة.