living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عادة غذائية بسيطة ترتبط بانخفاض الوزن وطول العُمر.. تعرَّف عليها

7
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يحظى اليابانيون بعادة غذائية بسيطة وصحية وهي العادة التي خلص العلماء مؤخراً إلى أنها ترتبط بانخفاض أوزانهم وطول أعمارهم، ودعوا تبعاً لذلك إلى التعرف على هذه العادة والالتزام بها من أجل الحصول على صحة أفضل وحياة أطول.

ويقول العلماء إن هذه العادة أو الممارسة اليابانية تُدعى "هارا هاتشي بو"، وهي فلسفة غذائية متجذرة في الاعتدال، وتنبع هذه الممارسة من تعاليم كونفوشيوسية يابانية توجه الناس إلى تناول الطعام حتى يشعروا بالشبع بنسبة 80% فقط، أي أنهم لا يصلون إلى الشبع الكامل عند تناول الطعام، كما يفعل أغلب الناس.

 

وبحسب تقرير نشره موقع "ساينس أليرت" العلمي المتخصص، واطلعت عليه "العربية.نت" فقد حظيت هذه الممارسة باهتمام متزايد في الآونة الأخيرة كونها تعتبر استراتيجية ناجحة لفقدان الوزن.

ولكن في حين أن "هارا هاتشي بو" قد تركز على تناول الطعام باعتدال والتوقف عن تناول الأكل قبل الشعور بالشبع التام، إلا أنه لا ينبغي اعتبارها طريقة لتقييد النظام الغذائي، بل إنها تمثل طريقة لتناول الطعام يمكن أن تساعدنا على تعلم الوعي والامتنان مع التباطؤ أثناء تناول الوجبات.

ورغم أن البحوث حول ممارسة "هارا هاتشي بو" محدودة، إلا أن الأدلة المتاحة تشير إلى أن "هارا هاتشي بو" يُمكن أن تقلل من إجمالي السعرات الحرارية اليومية، كما أنها مرتبطة بانخفاض زيادة الوزن على المدى الطويل وانخفاض متوسط مؤشر كتلة الجسم.

 

ويقول العلماء إن هذه الممارسة تتوافق أيضاً مع خيارات أنماط الوجبات الصحية لدى الرجال، حيث يختار المشاركون تناول المزيد من الخضروات في الوجبات وكميات أقل من الحبوب عند اتباع هارا هاتشي بو.

 

وتتشابه "هارا هاتشي بو" أيضاً في العديد من المبادئ مع مفاهيم الأكل الواعي أو الأكل الحدسي، حيث تشجع هذه الأساليب غير القائمة على الحمية الغذائية، والقائمة على الوعي، على ارتباط أقوى بإشارات الجوع والشبع الداخلية.

 

وتظهر الأبحاث أن كلا النهجين يمكن أن يساعد أيضاً في تقليل الأكل العاطفي وتحسين جودة النظام الغذائي بشكل عام.

 

ويقول العلماء إن نظام "هارا هاتشي بو" قد يكون له أيضاً العديد من المزايا التي تتجاوز فقدان الوزن. وعلى سبيل المثال، قد يوفر تركيز هارا هاتشي بو على الوعي والأكل الحدسي طريقة لطيفة ومستدامة لدعم التغييرات الصحية طويلة الأجل. ومن الأسهل بكثير الحفاظ على التغييرات الصحية المستدامة على المدى الطويل. وقد يؤدي ذلك إلى تحسين الصحة ومنع استعادة الوزن، وهو ما قد يكون خطراً على أولئك الذين يفقدون الوزن من خلال أساليب الحمية التقليدية.

 

وبحسب تقرير "ساينس أليرت" فإن الأدلة تشير إلى أن حوالي 70% من البالغين والأطفال يستخدمون الأجهزة الرقمية أثناء تناول الطعام، حيث تم ربط هذا السلوك بزيادة تناول السعرات الحرارية، وانخفاض تناول الفواكه والخضروات، وزيادة معدل الإصابة باضطرابات الأكل بما في ذلك تقييد الطعام والإفراط في تناوله والنهم الشديد.

وقدم تقرير "ساينس أليرت" جملة من النصائح لمن يرغبون في تجربة ممارسة "هارا هاتشي بو" أو اتباع نهج أكثر وعياً في الطعام، ومن بين هذه النصائح:

 

أولاً: راقب جسدك قبل الأكل، حيث إن عليك أن تسأل نفسك: هل أنا جائع حقاً؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما نوع هذا الجوع، جسدي أم عاطفي أم مجرد عادة؟ وإذا كنتَ تشعر فقط بالملل أو التعب أو التوتر، فخذ لحظة للتوقف، وامنح نفسك مساحة للتفكير يمكن أن يساعد في منع الطعام من أن يصبح آلية تلقائية للتأقلم.

 

ثانياً: تناول الطعام دون تشتيت الانتباه، حيث عليك أن تبتعد عن الشاشات وأن تركز انتباهك الكامل على وجبتك، حيث غالباً ما تُشتت الشاشات انتباهنا عن إشارات الشبع، مما قد يُساهم في الإفراط في تناول الطعام.

 

ثالثاً: أبطئ في الأكل وتذوق كل لقمة، فالتباطؤ في الأكل يسمح لنا بمعرفة متى نشعر بالشبع ويجب أن نتوقف عن الأكل.

 

رابعاً: اجعل هدفك الوصول إلى الشعور بالشبع المريح، وليس الامتلاء المفرط، فإذا اعتبرنا الجوع الشديد درجة واحدة، والامتلاء الشديد الذي يجعلك ترغب في الاستلقاء عشر درجات، فإن تناول الطعام حتى تشعر بالشبع بنسبة 80% يعني أنك يجب أن تشعر بالرضا المريح بدلاً من الامتلاء المفرط. وسيساعدك تناول الطعام ببطء والانتباه إلى إشارات جسمك على تحقيق ذلك.

 

خامساً: شارك وجباتك مع الآخرين كلما أمكن، فالتواصل والمحادثة جزء مما يجعل الطعام ذا معنى، والتواصل أثناء تناول الطعام أمر إنساني فريد ومفتاح لطول العمر.

 

سادساً: اجعل هدفك هو الوصول الى التغذية السليمة، وتأكد من أن وجباتك غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف والطاقة.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout