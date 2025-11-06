5 مكملات غذائية تهمّكم في الشتاء.. ليس بينها "فيتامين د"

A + A -

مع دخول فصل الشتاء وتزايد الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي، من نزلات البرد والإنفلونزا إلى الفيروس المخلوي التنفسي وكوفيد-19، يؤكد خبراء الصحة أن تعزيز المناعة لا يتوقف على "فيتامين د" فقط كما هو شائع، بل يعتمد أيضاً على مجموعة من العناصر الأساسية التي قد تسهم في دعم دفاعات الجسم بشكل أكبر في مواجهة ما وصفوه بـ"الوباء الرباعي" للشتاء الحالي.

وبحسب تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نصح الدكتور دونالد غرانت، كبير المستشارين الإكلينيكيين في "ذا إندبندنت فارمسي"، بالتركيز على خمسة مكملات غذائية رئيسية تساعد على حماية الجسم من العدوى الموسمية وتحافظ على النشاط خلال أشهر البرد الطويلة.

1- "فيتامين سي".. درع مضاد للأكسدة

يُعدّ "فيتامين سي" عنصراً لا ينتجه الجسم بشكل طبيعي، لكنه أساسي في تكوين المناعة ومقاومة الفيروسات. ويساعد هذا الفيتامين على حماية الخلايا أثناء محاربة العدوى، ويوصى البالغون بتناول نحو 40 مليغراما يومياً من مصادر طبيعية كالفواكه الحمضية، والتوت، والفلفل الحلو، أو عبر المكمّلات الغذائية.

2- الزنك.. سلاحك المبكر

الزنك عنصر معدني يدعم نشاط خلايا المناعة ويساعد على التئام الأنسجة. وتُظهر الأبحاث أن تناوله في الأيام الأولى من الإصابة بالبرد يمكن أن يخفف من حدة الأعراض ويقصر مدتها. ويوجد الزنك في اللحوم الحمراء والبيض والمأكولات البحرية، كما يتوافر كمكمّل غذائي.

3- المغنيسيوم.. حليفك في الأشهر المظلمة

يشارك المغنيسيوم في أكثر من 300 عملية حيوية داخل الجسم، منها دعم الجهاز العصبي وتنظيم النوم والمزاج. ويؤكد د. غرانت أن المكملات الغنية بالمغنيسيوم خلال الشتاء تساعد على تحسين جودة النوم وتقليل الإرهاق الناتج عن قصر ساعات النهار، إذ يسهم في إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم الساعة البيولوجية.

4- أحماض "أوميغا-3".. غذاء الدماغ والقلب

تتكون أحماض "أوميغا-3" من نوعين رئيسيين، هما EPA (حمض الإيكوسابنتانويك) وDHA (حمض الدوكوساهيكسانويك)، وهما دهون صحية تلعب دوراً محورياً في دعم وظائف القلب والدماغ والرؤية، إضافة إلى خصائصهما المضادة للالتهاب.

ويوصى بتناول ما بين 450 و500 مليغرما يومياً من EPA وDHA مجتمعتين، وتُعد الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين من أغناها، إلى جانب بدائل نباتية كالكتان والجوز.

5- البروبيوتيك.. المناعة تبدأ من الأمعاء

يشير الخبراء إلى أن سلامة الجهاز الهضمي هي أساس المناعة، فالميكروبات المفيدة في الأمعاء تساعد على امتصاص المغذيات ومقاومة البكتيريا الضارة. يمكن دعمها بالأطعمة المخمّرة مثل الزبادي والكفير أو بمكمّلات البروبيوتيك.

ويؤكد الأطباء أن الحفاظ على توازن هذه العناصر الخمسة – مع نظام غذائي متنوع ونوم كافٍ – يمثل أفضل خط دفاع طبيعي للجسم خلال موسم البرد، دون الحاجة إلى الإفراط في تناول الفيتامينات بشكل عشوائي.