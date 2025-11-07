بين التشوه وتلف الأعصاب... تحذير أميركي من علاج شائع للجلد يُسبب مضاعفات خطيرة

A + A -

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) تحذيراً من الإجراء المُفضّل لدى المشاهير لإضفاء إشراقة على البشرة، وفقاً لصحيفة «نيويورك بوست».

مع أنه يُهدف إلى مُكافحة جميع المشاكل، من التجاعيد وفرط التصبغ إلى ندبات حب الشباب وعلامات التمدد، إلا أن هناك تقارير تُشير إلى بعض الآثار الجانبية غير المقصودة والمُخيفة للغاية.

يُعدّ الوخز بالإبر الدقيقة بتقنية الترددات الراديوية (RF) علاجاً شائعاً لتجديد البشرة، حيث يستخدم أقطاباً كهربائية صغيرة، أو إبراً دقيقة، لتجديد سطح البشرة.

تشبه هذه العملية الوخز بالإبر الدقيقة، حيث تُستخدم نقاط دقيقة لثقب الجلد، مما يُحفّز استجابة الجسم الطبيعية للشفاء وإنتاج الكولاجين والإيلاستين.

لكن وفقاً لإدارة الغذاء والدواء، فإن الترددات الراديوية تضيف طبقة أخرى من الشدة ومجموعة من المخاطر الأخرى.

أوضحت الهيئة في تحذير نُشر على الإنترنت أن «إدارة الغذاء والدواء الأميركية على دراية بتقارير عن مضاعفات خطيرة، مثل الحروق والندوب وفقدان الدهون والتشوهات وتلف الأعصاب، نتيجة استخدام أجهزة الوخز بالإبر الدقيقة بترددات الراديو في الإجراءات الجلدية والتجميلية».

وتحذر الهيئة الحكومية المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من هذه المخاطر التي قد تُغير حياتهم.

ويؤكد جراح التجميل الدكتور راضي رحبان، المقيم في بيفرلي هيلز، هذا التحذير. وقال عبر منصة «تيك توك»: «أكثر ما أكرهه في جراحة التجميل هو أننا مهنة تُدار بالصيحات... كلما أُطلق إجراء جديد في السوق، يسارع الجميع لإجرائه. يشتريه الجراحون، ويسوّقونه بسخاء، ثم يبلغون ذروة نجاحهم - ثم فجأة، تبدأ جميع المضاعفات بالظهور».

وحذر من أن الوخز بالإبر الدقيقة بتقنية الترددات الراديوية هو من هذه الصيحات الخاطئة.

وأوضح: «أنا أحب الوخز بالإبر الدقيقة، ولكن ليس الترددات الراديوية»، قائلاً إن إدارة الغذاء والدواء الأميركية لاحظت «كمية هائلة من المضاعفات. وهناك أشخاص يعانون من الحروق، وفقدان الدهون، وتلف الأعصاب، وفقدان المرونة، وما إلى ذلك».

وتأتي هذه المخاطر الجسيمة مصحوبة بتكلفة باهظة. يقوم الأطباء بإجراء جلسة واحدة إلى ثلاث جلسات، بفاصل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، حيث تتراوح أسعار الباقات القياسية من ألفين إلى 5 آلاف دولار.

وبات من المعروف أن ديمي مور مثلاً من المعجبين بهذا العلاج، حيث تشير بعض التقارير إلى أن الممثلة الشهيرة تنفق مبالغ طائلة سنوياً عليه.

ورحبان، الذي لا يُقدّم تقنية الوخز بالإبر الدقيقة بالترددات الراديوية لمرضاه، كان متشككاً بشأن هذا الإجراء منذ طرحه.

وأفاد: «لطالما قلتُ منذ البداية إنني لم أكن من مُحبي هذا العلاج... والآن لحقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية بالركب أخيراً».