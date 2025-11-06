living cost indicators
دراسة تكشف تأثيرا مذهلا لـ"أوميغا 3"

كشفت دراسة علمية حديثة عن علاقة مثبتة، إثر تجارب لفئات عمرية مختلفة، بين تناول أحماض أوميغا 3 الدهنية وانخفاض معدلات السلوك العدواني بمختلف أشكاله.

وتوصل تحليل شامل لنتائج 29 تجربة علمية استمرت في المتوسط 16 أسبوعا أجريت على مدى نحو 3 عقود (بين عامي 1996 و2024)، وشملت 3918 مشاركا من مختلف الفئات العمرية، إلى أن المكملات الغذائية المحتوية على أوميغا 3 تحدث انخفاضا ملحوظا في العدوانية يصل إلى 28 بالمئة.

وأظهرت النتائج أن هذا التأثير الإيجابي يشمل كلا من العدوانية التفاعلية التي تظهر استجابة للاستفزاز، والعدوانية الاستباقية المخطط لها مسبقا، وفقا لـ"ساينس ألرت".

 

كما شملت الفائدة مختلف الشرائح من الأطفال تحت سن 16 عاما إلى كبار السن بين 50-60 عاما، ما يؤكد شمولية هذا التأثير عبر مختلف الأعمار والظروف.

 

وأكد البروفيسور أدريان راين، عالم الجريمة العصبي في جامعة بنسلفانيا، أن "الوقت قد حان لتنفيذ استخدام مكملات أوميغا 3 لتقليل العدوانية في مختلف المجالات المجتمعية والطبية والقضائية".

كما نصح الآباء الذين يعانون من مشاكل العدوانية لدى أطفالهم بإضافة حصتين إضافيتين من الأسماك أسبوعيا إلى النظام الغذائي، إلى جانب أي علاجات أخرى يتلقونها.

 

ويرجح الباحثون أن هذا التأثير الإيجابي يعود إلى قدرة أوميغا 3 على تقليل الالتهابات في الجسم ودعم العمليات الحيوية في الدماغ، ما ينعكس إيجابا على تنظيم السلوك والانفعالات.

 

وتأتي هذه النتائج متوافقة مع أبحاث سابقة أظهرت فوائد أوميغا 3 في الوقاية من انفصام الشخصية وتقليل خطر أمراض القلب والسكتات الدماغية.

 

ويؤكد الفريق البحثي أن أوميغا 3 ليس حلا سحريا، لكنه أداة فعالة يمكن أن تساهم في حل مشكلة العنف في المجتمع، مع ضرورة الاستمرار في إجراء المزيد من الأبحاث طويلة المدى لتأكيد هذه النتائج الواعدة ودراسة آلياتها بشكل أعمق.

Skynews
