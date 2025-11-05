living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دراسة تكشف فوائد "مذهلة" للمحليات الصناعية في إنقاص الوزن

5
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت دراسة حديثة أن المحليات الصناعية الموجودة في الكثير من المنتوجات الغذائية تحسن صحة الأمعاء، وتساعد على إنقاص الوزن، مقارنة بالسكر الطبيعي.

وطالما اختلف الخبراء حول ما إذا كان من الأفضل تناول السكر أم المحليات الصناعية، عند بدء برنامج لإنقاص الوزن.

 

وكشف باحثون من هولندا أن استبدال السكر بالمحليات الصناعية يساعد الأشخاص على خسارة ما يقارب 1.6 كلغ كل سنة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".

 

وتوصل الباحثون إلى أن هذه المحليات يمكن أن تحدث تغييرات في ميكروب الأمعاء، وتساعد على تيسير عملية الهضم.

 

وللتوصل إلى هذه الدراسة، جند الباحثون 325 بالغا بمتوسط عمر 47 عاما، و36 طفلا بمتوسط عمر 10 سنوات.

 

وقسم المشاركون عشوائيا إلى مجموعتين، الأولى استبدلت المنتجات الغنية بالسكر بالمحليات الصناعية، والثانية واصلت تناول السكر الطبيعي.

 

وبعد اختبارات استمرت لسنة، خسر المشاركون في المجموعة التي تناولت المحليات الصناعية 1.6 كلغ.

 

وقال الباحثون في دورية "نيتشر ميتابوليزم"، إن هذه أول دراسة تظهر فوائد تناول المحليات الصناعية لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

 

وذكر الباحثون في الورقة المرافقة للدراسة إن "المحليات الصناعية تحسن التحكم في الوزن وتحسن تكوين ميكروب الأمعاء دون أن تؤثر سلبا على الصحة الأيضية".

لكن الدراسة رصدت أيضا ارتباط المحليات الصناعية بأعراض جانبية مثل تقلصات البطن والإسهال، والغازات الزائدة.

 

وفي وقت سابق، حذر خبراء من أن كميات صغيرة من المحليات الصناعية يمكن أن تؤدي إلى تجلط الدم والالتهابات، ما يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

 

كما توصي منظمة الصحة العالمية، بتجنب استخدام المحليات لإنقاص الوزن.

 

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout