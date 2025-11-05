living cost indicators
منافع مذهلة.. خبراء تغذية يكشفون "أكثر أنواع الشاي فائدة"

أجمع خبراء التغذية على أن الشاي الأخضر يعد أكثر أنواع الشاي فائدة مقارنة بالأنواع الأخرى، لما له من فوائد كبيرة على الصحة العامة للجسم.

وأوضحت مجلة "هيلث" المتخصصة في الأخبار الصحية، أن العديد من الأبحاث ربطت الشاي الأخضر بحماية الدماغ والقلب، والوقاية من السرطان.

وقالت أخصائية التغذية سندي تشو، إن "الشاي الأخضر حظي بدراسات كثيرة مقارنة بالأنواع الأخرى، مما وفر أدلة قوية على فوائده الصحية".

ويحتوي الشاي الأخضر على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة.

كما أوضحت أخصائية التغذية ماغي مون، أن تعزيز صحة الدماغ من أبرز فوائد الشاي الأخضر، كما كشفت عن مراجعة علمية عام 2017، أنه يؤثر إيجابيا لتثبيط القلق وتحسين الذاكرة والانتباه.

 

بينما أظهرت دراسة أجريت سنة 2025، أن كبار السن الذين يشربون الشاي الأخضر بانتظام كانوا أقل عرضة للإصابة بآفات دماغية مرتبطة بالخرف، مقارنة بغيرهم من الأشخاص.

 

وأوضحت المجلة، أن فوائد الشاي الأخضر تمتد إلى القلب والأوعية الدموية، إذ اكتشفت أنه يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار والكوليسترول الكلي.

 

وأشار خبراء إلى وجود أدلة محدودة تربط بين الشاي الأخضر والوقاية من بعض أنواع السرطانات، كسرطان المثانة والمعدة والمريء.

أوضحت مون أنه لا ينصح بالشاي الأخضر للجميع بسبب محتواه من الكافيين، إذ يحتوي الكوب على نحو 30 إلى 50 ملغ من هذه المادة المنبهة.

 

ونصحت تشو النساء الحوامل والمرضعات بتقليل نسب الكافيين اليومية، وعدم تجاوز 200 ملغ يوميا.

 

وأوصت الخبيرة ذاتها الأطفال دون سن 12 عاما بتجنب الكافيين.

 

يشار إلى أن الكافيين قد يفاقم حالات بعض الأشخاص الذين يعانون اضطرابات القلق، وفقا لأخصائية التغذية جينيفر بيانكيني.

Skynews
