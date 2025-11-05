ما أفضل وقت لشرب القهوة لخسارة الوزن؟

A + A -

تشير دراسات حديثة إلى أن توقيت شرب القهوة قد يؤثر في نتائج إنقاص الوزن بقدر ما يؤثر نوع القهوة أو مكوناتها على فقدان الوزن. فالقهوة لا تمنح الطاقة فحسب، بل يمكنها أن تساعد الجسم على حرق الدهون إذا استُهلكت في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة، وفق تقرير لموقع «هيلث» الطبي.

كيف تساهم القهوة في خسارة الوزن؟

يساعد الكافيين الموجود في القهوة على تقليل الدهون الكلية ودهون البطن العميقة إذا شُربت باعتدال (من كوب إلى سبعة أكواب أسبوعياً). كما يمكن أن تخفف من الشهية عند تناولها قبل الوجبات، مما يقلل كمية الطعام المستهلكة. إضافة إلى ذلك، ترفع القهوة معدل الأيض الأساسي قليلاً، أي عدد السعرات التي يحرقها الجسم أثناء الراحة، وتزيد من عملية أكسدة الدهون.

أفضل توقيت لتناول القهوة

يُنصح بشرب القهوة قبل التمارين الرياضية بنحو ساعة، إذ يعزز الكافيين الأداء والطاقة خلال التمرين، مما يجعل النشاط البدني أكثر فاعلية في دعم خسارة الوزن. في المقابل، يُفضَّل تجنب القهوة في المساء لأنها قد تؤثر في جودة النوم، ما يبطئ عملية الأيض ويحدّ من حرق السعرات.

كيف تجعل فنجانك صحياً؟

القهوة السوداء خالية تقريباً من السعرات، لكن إضافة السكر أو الكريمة الثقيلة يمكن أن تُبطل فوائدها. لذا يُنصح باستبدال السكر بتوابل طبيعية مثل القرفة أو استخدام الحليب خفيف الدسم أو البدائل النباتية.

القهوة ليست وسيلة سحرية لإنقاص الوزن، لكنها يمكن أن تكون عاملاً مساعداً ضمن نظام متوازن من التغذية الصحية والنوم الكافي والنشاط البدني المنتظم.