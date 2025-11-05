خطأ نرتكبه جميعاً.. حذار استعمال معجون الطماطم بعد إزالة العفن

A + A -

من منا لم يقم مرة واحدة على الأقل باستعمال بعض المأكولات المحفوظة في جرة (برطبان) رغم ظهور العفن على وجهها. فغالباً ما يعمد بعض الأشخاص إلى إزالة طبقة العفن هذه عن معجون الطماطم مثلا أو المربيات، ومن ثم استعمالها.

إلا أن العديد من الخبراء يحذرون من خطورة هذا الأمر، وينصحون برمي الجرة برمتها. إذ حتى لو كان العفن مرئيًا على السطح فقط، فقد تتعمق جذوره داخل الطعام، وتنمو معه البكتيريا.

"الميكوتوكسينات"

لا سيما أنه يمكن للعفن أن يُنتج مواد كيميائية سامة تُسمى الميكوتوكسينات، التي تسبب المرض، بل الوفاة، حسب الكمية المُستهلكة، ومدة التعرض، وعمر الفرد وحالته الصحية.

فيما تشمل أعراض التسمم المعوي الحاد القيء والإسهال، بالإضافة إلى أمراض الكبد الحادة. كما أن مستويات الميكوتوكسينات على المدى الطويل قد تضعف جهاز المناعة.

وعلى الرغم من أن نمو العفن يكون واضحًا عادةً، إلا أن الميكوتوكسينات نفسها غير مرئية للعين البشرية، وقد تتسرب إلى داخل الطعام.

ولعل الخطورة الأكبر تكمن في الأطعمة الطرية كالفواكه الطرية، فضلا عن المربيات ومعجون الطماطم، بالإضافة إلى الجبن الطري، والخبز وزبدة الفستق، فضلا عن اللبن والكريمة.

أما الأطعمة الصلبة، مثل الجبن الصلب، فيمكن أحياناً قطع الجزء المتعفن، والاحتفاظ بالباقي، وفقاً لموقع "هيلث لاين" الصحي.

لكن إذا كان الطعام مغطى بالكامل بالعفن، فما عليكَ سوى التخلص منه.