جائحة محتملة.. رصد فيروس كورونا جديد في خفافيش البرازيل

31
OCTOBER
2025
فيما يعيد للأذهان كابوس جائحة "كوفيد - 19"، اكتشف علماء من الولايات المتحدة واليابان فيروس كورونا جديد في البرازيل، يشترك في العديد من السمات الرئيسية مع الفيروس الذي تسبب في الجائحة العالمية قبل سنوات قليلة.

 

وقد أثار هذا الاكتشاف بحسب صحيفة "ديلي ميل"، مخاوف من احتمال ظهور فيروس جديد قادر على إصابة البشر.

 

عُثر على الفيروس، الذي أطلق عليه اسم BRZ batCoV، بعد اصطياد خفافيش تعيش في شمال البرازيل وتحليل أمعائها. وأظهر التحليل أن الفيروس ينتمي إلى مجموعة فيروسات كورونا بيتا نفسها التي تضم SARS-CoV-2 وفيروس السارس وفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS).

 

ويبرز الاكتشاف أن BRZ batCoV يمتلك موقع انقسام فورين، وهو الجزء الذي يمكّن الفيروس من إصابة البشر، ويختلف عن موقع SARS-CoV-2 بحمض أميني واحد فقط. ومع ذلك، لم تُسجل أي إصابات بشرية بهذا الفيروس حتى الآن.

 

وأظهرت الدراسة أن الفيروس الجديد اكتُشف لدى خفاش واحد من نوع Pteronotus parnellii، وهو شائع في جميع أنحاء أميركا الجنوبية. ومن المحتمل أن تكون خفافيش أخرى مصابة أيضا، لكن لم تُؤخذ عينات كافية للتحقق من ذلك.

 

فيما أشار الباحثون إلى أن النتائج تظهر كيف يمكن لفيروس كورونا جديد أن يظهر في الطبيعة مع إمكانية انتقاله إلى البشر، حيث ذكروا في ورقتهم البحثية المنشورة كنسخة أولية على bioRxiv: "يسلط هذا الاكتشاف الضوء على دور الخفافيش كمستودعات محتملة للفيروسات ذات الصلة بالظهور الحيواني، أي انتقال الفيروس من الحيوانات إلى البشر".

 

وأضافوا: "نظرا لأهمية موقع انقسام الفورين، توفر هذه النتائج رؤى مهمة حول الإمكانات التطورية والمخاطر الحيوانية لفيروس كورونا الخفاش BRZ batCoV".

 

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف فيروس كورونا بيتا غير SARS-CoV-2 لدى خفافيش أميركا الجنوبية.

