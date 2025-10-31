هل أواني الطهي «غير السامة»... سامة؟

A + A -

إذا كنت تبحث عن قدر أو مقلاة جديدة هذه الأيام، فاستعد لسماع مصطلحات مثل منتج «غير سام» و«خالٍ من الكيميائيات الأبدية PFAS» و«خالٍ من بولي رباعي فلورو الإيثيلين PTFE».

أحابيل وادعاءات

هذه الملصقات لا تعني بالضرورة ما قد تظنه. في عام 2023، رفعت مجموعة من المستهلكين دعوى قضائية ضد العلامة التجارية الشهيرة لأواني الطهي «هيكس كلاد» لهذا السبب. وادعت المجموعة أن العديد من أواني الشركة تحمل علامة «غير سامة» لكنها تحتوي على مادة كيميائية تسمى «بولي رباعي فلورو الإيثيلين»، التي تُسوّق عادةً باسم «تفلون» Teflon الشائع، والتي قد تُطلق أبخرة سامة عند ارتفاع درجة حرارتها. وأنكرت «هيكس كلاد» ارتكاب أي مخالفات، لكنها وافقت على دفع تسوية بقيمة 2.5 مليون دولار.

فما مدى قلقك بشأن أواني الطهي الخاصة بك؟ وماذا تعني الملصقات المُطمئنة فعلياً؟ إليك ما يجب أن تعرفه، كما تكتب ميشيل توه(*).

مخاطر بعض أنواع الأواني والمقالي

تدور المخاوف المتعلقة بسلامة أواني الطهي حول فئة من المواد الكيميائية تُعرف باسم «الكيميائيات الأبدية»؛ لأنها قد تبقى في البيئة وأجسامنا لسنوات. وقد رُبط تغلغل بعض هذه المواد بالسرطان وأمراض الكبد وتأخر النمو لدى الأطفال.

تنتشر اليوم آلاف هذه المواد الكيميائية حولنا. لكن أول مادة اكتسبت الشهرة كانت التفلون الذي اكتُشف بالصدفة عام 1938، وأصبح يُعرف باسم «طلاء أواني الطهي غير اللاصقة»، نظراً لقابلية انزلاقه وثباته. فمثلاً، بعد قلي البيض في مقلاة التفلون، يتحرر البيض ويبقى التفلون، أو على الأقل كانت هذه هي الفكرة، إلا أن الأواني المعدنية المستخدمة لسنوات تتعرض للتآكل والتلف؛ ما يقود إلى خدشها وتشققها، وتسرب بعض الطلاء إلى طعامك، حتى لو لم تتمكن من رؤيته.

«إنفلونزا التفلون»

والتفلون آمن فقط حتى درجات حرارة معينة - تُقدر غالباً بنحو 500 درجة فهرنهايت (260 درجة مئوية) أو أكثر - يمكن أن يُطلق أبخرة، وفي حالات نادرة، يُسبب مرضاً يُطلق عليه غالباً «إنفلونزا التفلون Teflon flu»، مع أعراض مثل القيء والحمى الشديدة.

تم الإبلاغ عن أكثر من 220 حالة مشتبه بها في الولايات المتحدة عام 2024، وفقاً لمراكز السموم الأميركية.

وتقول شركة كيمورز، الشركة المصنعة للتفلون، على موقعها الإلكتروني إن طلاءاتها تتوافق مع اللوائح العالمية. وإذا ابتلع شخص ما رقائق من طلاء التفلون عن طريق الخطأ، «فإن البيانات تشير إلى عدم وجود آثار صحية».

لم تعد مادة «بولي رباعي فلورو الإيثيلين» محمية ببراءة اختراع، وتستخدمها معظم المقالي غير اللاصقة. ويعتقد الخبراء أن هذه المادة الكيميائية آمنة نسبياً عند استخدامها بشكل صحيح، ولكن هناك مخاوف بشأن مواد كيميائية أخرى دائمة الاستخدام في بعض الطلاءات.

تخلص من المقالي القديمة الصنع

تم التخلص تدريجياً من أكثر هذه المواد الكيميائية إثارة للقلق، والتي تُسمى حمض بيرفلورو الأوكتانويك PFOA، من المنتجات الجديدة، ولكنها استُخدمت في عملية تصنيع التفلون لعقود.

إذا كان لديك مقلاة غير لاصقة بيعت قبل عام 2014، فمن المحتمل أن تحتوي على بعض بقايا حمض بيرفلورو الأوكتانويك، ويجب عليك التفكير في استبدالها.

أما بالنسبة للمواد الكيميائية الأخرى، فمن الصعب تحديد مدى خطورتها. تقول كاتي بيلش، عالمة بارزة في مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية: «نعلم أن استخدام مواد كيميائية ضارة مثل (الكيميائيات الأبدية) في أواني الطهي يزيد من خطر العواقب الصحية. لكن هذا لا يضمن تعرض أي شخص لهذه الأضرار».

ويقول بعض الخبراء، بمن فيهم بعض الطهاة، إن المخاطر الصحية مبالغ فيها؛ لأن الطهي اليومي لا يتطلب درجات حرارة عالية كهذه. لكن آخرين يشيرون إلى أن إتلاف أواني الطهي لا يتطلب جهداً كبيراً.

ويقول كيث فورست، أستاذ مشارك في علوم الأغذية ومدير اتحاد البوليمرات وحماية الأغذية في جامعة ولاية أيوا: «لا أعرف أحداً لم يخدش مقلاة أو يسخنها أكثر من اللازم».

مصطلح «غير سام»... تسويقي وغير علمي

تُسوّق العديد من الشركات أواني طهي مطلية بالسيراميك كبديل للتفلون. تتميز هذه الأواني بالنعومة والمتانة، ويصنع طلاؤها من الرمل أو الطين. لكنها قد تحتوي أيضاً على مواد كيميائية أخرى، بما في ذلك المواد الكيميائية الدائمة.

ومن الصعب تحديد مكونات هذه الطلاءات بدقة. ويقول فورست إن معظم ماركات أواني الطهي يُعهد بتصنيعها إلى موردين خارجيين؛ لذا قد لا يعرفون ذلك بأنفسهم؛ إذ إنهم يلجأون إلى مختبرات خارجية لاختبار منتجاتهم والتحقق من ادعاءات خلوها من سموم معينة.

ولكن نظراً لوجود آلاف أنواع «الكيميائيات الأبدية»، يكاد يكون من المستحيل اختبارها جميعاً، كما أضاف. كما أن ما يُعتبر من «الكيميائيات الأبدية» في كندا قد لا يُصنّف كذلك في الولايات المتحدة، وفقاً لكيفن جولوفين، الأستاذ المشارك في الهندسة الميكانيكية بجامعة تورنتو.

كل هذا يُذكّر بأن مصطلح «غير سام» هو في الواقع مصطلح تسويقي وليس ضماناً مطلقاً، كما قال فورست. وأضاف: «لا وجود لما يُسمى خالياً من السموم».

كيف تبحث عن منتجات أكثر أماناً؟

إذا كنت تحاول تجنب المواد الكيميائية بشكل دائم، فإن أفضل طريقة هي استخدام أواني طهي غير مطلية مثل أواني الطهي المصنوعة من الحديد الزهر، أو الفولاذ المقاوم للصدأ، أو الفولاذ الكربوني، أو الأواني والمقالي المصنوعة بالكامل من السيراميك. يمكنك استخدام الأواني الزجاجية للخبز. مع ذلك، قد يكون تنظيف المقالي غير المطلية أصعب، وتتطلب زيتاً أو زبدة لمنع الالتصاق، وغالباً ما تكون أغلى من البدائل غير اللاصقة.

إذا كنت تشتري أواني طهي غير لاصقة، فابحث عن المنتجات التي يُعلن عنها على أنها خالية من «الكيميائيات الأبدية» أو خالية من الفلور.

يوصي المصنعون باستبدال أواني الطهي المطلية كل سنتين إلى خمس سنوات، أو بمجرد أن يبدأ الطلاء بالتقشر. حتى شركة Le Creuset، المعروفة بمنتجاتها من الحديد الزهر المتين والمطلي بالمينا، تُصرّح بأن ضمانها مدى الحياة لا يشمل الأواني المطلية بطلاء غير لاصق أو القطع غير المصنوعة من الحديد الزهر.

وأضاف جولوفين أن جميع أواني الطهي المطلية تحتوي على ملوثات محتملة، ويمكن لأي سطح مخدوش أن يُطلق شظايا صغيرة، حتى لو لم تتمكن من رؤيتها. إذن، لا تُسخّن أبداً الأواني أو المقالي المطلية الفارغة، واغسلها يدوياً كلما أمكن.

حتى بالنسبة للخبراء، قد يكون من الصعب معرفة ما يُعتمد عليه. قال بيلش: «جميعنا نريد فقط إعداد طعام صحي ومغذٍّ لإطعام عائلاتنا وأنفسنا». ولكننا لا نعرف المكونات؛ إذ «لا يُفصح الكثير من المصنعين عن مكونات أواني الطهي».