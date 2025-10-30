living cost indicators
احذر 5 أطعمة تبدو صحية... لكنها قد لا تفيدك كما تظن

30
OCTOBER
2025
هناك أطعمة تُسوَّق على أنها «عضوية»، «منخفضة الدهون»، «طبيعية» أو «خالية من الغلوتين»، فتبدو صحية، لكنها في الواقع قد تكون عالية بالسكر أو الملح أو السعرات الحرارية، ولا تفيد الجسم بالضرورة. تُعرف هذه الظاهرة باسم «الهالات الصحية» أو «الطابع الصحي الوهمي» (Health Halos).

 

ووفق تقرير لصحيفة «نيويورك بوست»، فقد أظهرت الأبحاث مراراً أن المستهلكين يواجهون صعوبة في التمييز بين الأطعمة الصحية الحقيقية وتلك التي تحمل هالات صحية.

 

على سبيل المثال، وجدت دراسة حديثة أن الناس يقللون بشكل كبير من تقدير عدد السعرات الحرارية في المنتجات عالية السعرات المعلَّبة بعلامة عضوية.

 

في هذا الإطار، أكد جيمي تشيل، الشيف التنفيذي في مطعم Olea & Bloom في جنوب فلوريدا، أن فصل الحقيقة الغذائية عن التسويق ليس بالأمر السهل.

 

وقال تشيل: «من خلال سنوات خبرتي طاهياً خاصاً وتجارياً متخصصاً في قوائم الطعام الغنية بالعناصر الغذائية، لاحظت كيف تجعل الكلمات التسويقية مثل (طعام صحي) من الصعب على الناس فهم التغذية الحقيقية».

 

فيما يلي خمسة أطعمة يُسوَّق لها على أنها صحية، لكنها لا ترقى للتوقعات:

 

1. أطباق الأساي (Açaí bowls)

قد تبدو هذه الأطباق صحية لأنها مصنوعة من أساي مهروس وفواكه مجمدة، لكن المشكلة غالباً تكمن في الإضافات.

 

وقال تشيل: «بمجرد إضافة الغرانولا والفواكه والعسل، يتحول هذا (السوبرفود) قنبلة سكرية تؤدي لاحقاً إلى انخفاض الطاقة».

 

وينصح بتجنب شراء الأطباق الجاهزة من المتاجر والمقاهي، واستبدالها بصنعها في المنزل باستخدام فاكهة الأساي النقية 100 في المائة

 

2. المنتجات النباتية المعالجة ورقائق الخضراوات

وأكد تشيل أنه «كون المنتج نباتياً لا يعني أنه صحي. كثير من المنتجات النباتية مصنوعة من مكونات معالجة مختبرية ومعقدة».

 

وأظهرت دراسة بريطانية أن النباتيين غالباً ما يستهلكون أطعمة معالجة أكثر من الأشخاص الذين يتناولون كميات معتدلة من اللحوم أو الأسماك.

 

ورأى تشيل أن رقائق الخضراوات لا تقدم قيمة غذائية حقيقية؛ لأنها تُطهى إلى درجة فقدان جميع العناصر الغذائية، وتستخدم بعض العلامات التجارية النشويات المكررة. الحل هو تناول الخضراوات الطازجة الكاملة بدلاً من المنتجات المصنعة.

 

3. مشروبات البروتين

يدخل البروتين الآن في كل شيء من القهوة والحبوب إلى رقائق البطاطس وزبدة الفول السوداني، حتى في شكل مشروبات البروتين.

 

وحذَّر تشيل من مشروبات البروتين، ليس فقط بسبب نتائج تحقيق جديد أظهر مستويات مقلقة من الرصاص في بعضها، ولكن أيضاً لأنها غالباً تحتوي على مكونات مركزة جداً مثل بروتين الصويا أو بروتين الحليب المعزول، بالإضافة إلى محليات صناعية ومواد مضافة قد تضر بصحة الأمعاء والهضم والتركيز الذهني.

 

4. العصائر والسموذيز المنظِّفة (Detox juices & smoothies)

تماماً كما هو الحال مع رقائق الخضراوات، قد تفقد الفواكه المغلية الكثير من العناصر الغذائية، ومعظم الخيارات الجاهزة مُبسترة؛ ما يقلل من نضارتها، وفقاً لتشيل.

 

وأضاف: «العصائر المنظفة غير ضرورية؛ فالجسم الصحي قادر على التخلص من السموم بنفسه».

 

ويقترح استبدال السموذيز بعصائر معصورة باردة خالية من أي إضافات أو سكريات.

 

5. زيت الزيتون

يعدّ زيت الزيتون من أكثر الزيوت الصحية؛ لاحتوائه على دهون أحادية غير مشبعة ومضادات أكسدة ومركبات مضادة للالتهابات.

 

لكن، أشار تشيل إلى أن «الأمر كله يتعلق بالكمية، فزيت الزيتون غني بالسعرات الحرارية. كما أن ليس كل أنواع الزيت متساوية، فأنا أستخدم زيوت زيتون معصورة باردة من تركيا ولبنان للنقاء والنكهة».

الشرق الأوسط
{{article.title}}
