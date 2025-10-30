living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

7 أسباب للشعور المستمر بالحاجة للتبول

30
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يُعاني نحو 33 مليون بالغ من كثرة التبول. ويُعاني نحو 30 في المائة من الرجال و40 في المائة من النساء من هذه الحالة في مرحلة ما من حياتهم.

 

تزداد احتمالية الإصابة بكثرة التبول مع التقدم في السن؛ خصوصاً عند إصابة الرجال بتضخم البروستاتا، ووصول النساء إلى «سن اليأس»، وفقاً لما ذكره موقع المستشفيات الجامعية في أميركا.

 

لماذا قد تحتاج للتبول أكثر؟

إليك 7 أسباب -وفقاً للدكتورة جايجر- قد تدفعك للذهاب إلى الحمام أكثر من اللازم:

 

فرط نشاط المثانة:

يُعد هذا السبب الأكثر شيوعاً. يتميز بالحاجة للتبول أكثر من 8 مرات خلال النهار، والاستيقاظ أكثر من مرة ليلاً للتبول، وفقدان السيطرة على المثانة بشكل متكرر قبل الوصول إلى المرحاض.

 

تضخم البروستاتا:

قد يحدث هذا لدى الرجال في سن الأربعين، وقد يكون مصحوباً بتدفق بول بطيء، وعدم القدرة على إفراغ المثانة تماماً.

 

داء السكري:

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى زيادة الشعور بالعطش، ما يدفعك إلى الشرب بكثرة، ومن ثَم التبول بشكل متكرر.

 

السكتة الدماغية:

تقول الدكتورة جايجر: «يتحكم الدماغ في المثانة، لذلك من الشائع جداً رؤية الآثار الجانبية للسكتة الدماغية تتجلى في تكرار التبول».

 

التهاب المثانة الخلالي:

تتميز هذه الحالة التي تصيب النساء بالحاجة المتكررة للتبول، مصحوبة بألم في المثانة وانتفاخها. غالباً ما يحدث تحسن بعد التبول. يُعزى ذلك إلى تناول كميات كبيرة من السوائل أو لأسباب غذائية. من البديهي أن كثرة شرب الماء ستؤدي إلى كثرة التبول. ولكن قد تُفرط مثانتك أيضاً في التحفيز بسبب الكافيين، والحمضيات، والأحماض الأخرى، والشوكولاتة، والمحليات الصناعية، والكحول، والأطعمة الحارة.

 

التهاب المسالك البولية:

قد تشمل الأعراض وجود دم في البول، أو خروج كميات قليلة من البول رغم الشعور بالحاجة الملحة للتبول، أو الشعور بحرقة أو ألم في الحوض.

 

سرطان المثانة:

وهذا نادر، لذا لا داعي للقلق إذا لاحظت ازدياد عدد مرات دخولك إلى الحمام، كما تقول الدكتورة جايجر.

 

إذَن... ماذا يمكنك فعله حيال كثرة التبول؟

لحسن الحظ، لا تُشكل معظم حالات كثرة التبول أو سلس البول خطراً على الصحة، ويمكن علاجها حسب السبب وشدته، من خلال:

 

تغييرات في نمط الحياة تشمل تقليل تناول السوائل، والحد من الأطعمة والمشروبات المزعجة، والإقلاع عن التدخين، وممارسة «تمارين كيغل»، والأدوية وفقاً لإرشادات الطبيب المعالج. كذلك جراحات البروستاتا طفيفة التوغل، والتي تفتح البروستاتا لفتح مجرى البول.

 

يستخدم أيضاً في بعض الحالات العلاج بحقن «البوتوكس» في المثانة، والذي يستمر مفعوله حتى 6 أشهر.

 

وقد يصف الأطباء محفزات النخاع الشوكي؛ حيث تُحفز أقطاب كهربائية مزروعة النخاع الشوكي للتحكم في ضغط المثانة، وأيضاً أدوية السكري في حالات مرضاه.

 

وتقول الدكتورة جايجر: «لكل شخص حد مختلف لما تسببه كثرة التبول من إزعاج، لذلك يجب عليك زيارة طبيب المسالك البولية عندما تُسبب لك الأعراض إزعاجاً»، مُضيفة أنه من المهم الاتصال بالطبيب فوراً إذا كان لديك دم في البول، أو شعرت بحرقة في أثناء التبول، أو لم تتمكن من إفراغ مثانتك تماماً.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout