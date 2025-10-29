سحب مناديل إزالة مكياج شهيرة بعد اكتشاف بكتيريا خطيرة

A + A -

سحبت Kenvue، الشركة الأم لـ Neutrogena، عددا كبيرا من مناديل إزالة المكياج في الولايات المتحدة بعد اكتشاف احتمالية احتوائها على بكتيريا قد تسبب التهابات خطيرة مهددة للحياة.

وجاء السحب بعد أن كشفت الاختبارات الداخلية عن آثار بكتيريا Pluralibacter gergoviae في دفعات محددة من مناديل إزالة المكياج فائقة النعومة، ولم يُحدد حتى الآن مصدر التلوث. ولم ترد أي تقارير مؤكدة عن إصابات مرتبطة بالمنتجات.

ويشمل السحب 1312 علبة من منتجات Neutrogena، وتحمل جميعها رقم الدفعة 1835U6325A. وتحتوي كل علبة على 12 عبوة فردية. وتم توزيع هذه المنتجات في ولايات فلوريدا وجورجيا وكارولينا الجنوبية وتكساس.

وأوضحت شركة Kenvue أن السحب جاء "بدافع الحذر الشديد"، مؤكدة أن باقي منتجات Neutrogena لم تتأثر.

خطورة البكتيريا

تتسبب Pluralibacter gergoviae في التهابات الجهاز التنفسي والمسالك البولية والعين، وقد تؤدي أحيانا إلى تسمم الدم، وهي حالة تهدد الحياة نتيجة استجابة مناعية مفرطة تؤدي إلى التهاب واسع النطاق وتلف الأعضاء.

وتعتبر المنتجات الرطبة مثل الكريمات واللوشن ومناديل المكياج الأكثر عرضة لنمو هذه البكتيريا، خصوصا عند وجود مواد خام ملوثة أو أخطاء في التصنيع.

رد الشركة وتوصيات السلامة

صرح متحدث باسم Kenvue: "صحة وسلامة المستهلكين هي أولويتنا القصوى. ومن باب الحيطة والحذر، اتخذنا إجراء لسحب هذا المنتج طواعية".

وصنفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) السحب على أنه من الدرجة الثانية، ما يعني أن احتمالية حدوث عواقب صحية خطيرة ضئيلة، لكن المنتج قد يسبب أعراضا سلبية مؤقتة أو قابلة للعلاج طبيا.

ويُنصح المستهلكون بالتوقف عن استخدام هذه المناديل والتواصل مع Kenvue أو بائع التجزئة للحصول على إرشادات حول الإرجاع أو الاستبدال، ويمكن زيارة موقع خدمة عملاء Neutrogena لمزيد من المعلومات.