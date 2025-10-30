الفستق أم الفول السوداني.. أيهما تختار لصحتك ومحفظتك؟

A + A -

يواجه البعض معضلة عند البحث عن وجبة صحية خفيفة.

فمثلاً يمكن أن يحتار البعض بين "الفستق الفاخر" أو الاكتفاء بالفول السوداني "حرصاً على الميزانية".

إذ غالباً ما يكون سعر الفستق أغلى بثلاث إلى 4 مرات من الفول السوداني، لكن قد لا يعني ذلك أنه أكثر صحة بكثير، وفق موقع Taste الأسترالي.

فوائد المكسرات

يرتبط تناول حفنة من المكسرات يومياً (أي حوالي 30 غراماً أو ربع كوب) بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب وتحسين التحكم في الوزن، وحتى صحة الدماغ مع التقدم في السن.

فالمكسرات غنية بالدهون المفيدة لصحة القلب والبروتين النباتي للعضلات والألياف للهضم. كما يمكن أن يساعد إضافتها للوجبات في استقرار مستويات السكر في الدم، وهو أمر مفيد خاصة لمرضى السكري.

وتقنياً، ينتمي الفول السوداني إلى عائلة البقوليات، لكن نظراً لتشابه فوائده الغذائية والصحية مع المكسرات الشجرية، فعادة ما يُجمع بينهما.

الفوائد الغذائية للفستق

يضفي الفستق رونقاً خاصاً على الوصفات الحلوة والمالحة، وهو غني بالعناصر الغذائية. كما توفر حفنة منه كميات مفيدة من فيتامين B6 والنحاس والفوسفور والمنغنيز. كذلك يتميز الفستق بغناه بفيتامين K والبوتاسيوم.

إذ يساعد فيتامين K على تخثر الدم وتقوية العظام، بينما يعد البوتاسيوم أساسياً لضغط دم صحي.

كما أن الفستق من أغنى المكسرات بالستيرولات النباتية، وهي مركبات يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول، ما يجعل الفستق وجبة خفيفة مفيدة للقلب.

فضلاً عن ذلك، يعرف الفستق بغناه بمضادات الأكسدة اللوتين والزياكسانثين، التي تدعم صحة العين. ومن المثير للاهتمام أن الجسم يمتص سعرات حرارية أقل بقليل من الفستق مقارنة ببعض المكسرات الأخرى، ما يمكن أن يمنحه أفضلية طفيفة في التحكم بالوزن.

الفوائد الغذائية للفول السوداني

إذا كان الشخص يبحث عن البروتين، فإن الفول السوداني هو الخيار الأمثل، حيث يحتوي على نسبة أعلى بنسبة 25% من الفستق.

كما أنه من أفضل مصادر النياسين في عالم المكسرات، إذ يحتوي على حوالي 10 أضعاف ما يحتويه الفستق، مما يساعد على دعم صحة البشرة والأعصاب واستقلاب الطاقة.

إضافة إلى ذلك، يوفر الفول السوداني نحو 5 أضعاف حمض الفوليك، وفيتامين E أكثر، ومغنيسيوم أكثر بقليل من الفستق.

(آيستوك)

(آيستوك)

وتجدر الإشارة إلى أن للفول السوداني ميزة فريدة أيضاً، إذ يعتبر من المكسرات (أو البقوليات) القليلة التي تحتوي على مادة الريسفيراترول وهي مضاد طبيعي للأكسدة مرتبط بصحة الدماغ والقلب.

إذاً يتميز كل من الفستق والفول السوداني باحتوائهما على عناصر غذائية متنوعة.

وبالطبع فإن مزجهما معاً سيمنح أفضل توزيع للعناصر الغذائية ويجعل وقت الوجبات الخفيفة ممتعاً.