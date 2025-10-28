living cost indicators
5 فوائد صحية لمضغ القرنفل يومياً على معدة فارغة

28
OCTOBER
2025
القرنفل مكوّن شائع الاستخدام في تحضير الأطباق لإضافته نكهة مميزة ورائحة منعشة، ومن المثير للاهتمام أن هذه التوابل الطبيعية استُخدمت أيضاً في الطب الأيورفيدي لقرون لعلاج كثير من الأمراض.

 

يُعدّ القرنفل من أفضل مصادر الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك الأوجينول الذي يمتلك خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للفطريات والبكتيريا. إليك خمس فوائد صحية لمضغ القرنفل يومياً على معدة فارغة:

 

1- صحة الفم

أظهرت الدراسات أن مضغ القرنفل في الصباح الباكر قد يساعد في الحفاظ على صحة الفم. ووجد الباحثون أن مضغ القرنفل قد يساعد في مكافحة البلاك والتهاب اللثة. كما أن خصائصه المضادة للفطريات والبكتيريا قد تقلل من البكتيريا الضارة في الفم التي قد تسبب رائحة كريهة وتسوس الأسنان وأمراض اللثة.

 

2- داء السكري

إذا كنتَ مريضاً بداء السكري وتمضغ القرنفل على معدة فارغة يومياً في الصباح، فهذه أخبار سارة لك؛ فقد وجد باحثون، أثناء إجراء اختبار على الفئران، أن مستخلص القرنفل قد يقلل من مقاومة الأنسولين ويحسن تحمل الغلوكوز.

 

3- السرطان

تلعب مضادات الأكسدة دوراً رئيسياً في تقليل تلف الخلايا الذي قد يؤدي إلى السرطان. وتشير كثير من الدراسات إلى أن إضافة القرنفل إلى نمط حياتك اليومي قد يقي من خطر الإصابة بالسرطان؛ لأنه قد يسبب موت الخلايا ويبطّئ تكاثرها.

 

4- السمنة

قد يساعدك مضغ القرنفل على معدة فارغة أيضاً في الحفاظ على وزن صحي. وقد أظهرت دراسة سابقة أجريت على الفئران أن الحيوانات التي تلقت مستخلص القرنفل كان وزنها أقل، مع معاناتها من دهون كبد ودهون بطن أقل مقارنةً بالمجموعة الضابطة.

 

5- صحة العظام

وفقاً لدراسة أُجريت عام 2014، يعاني نحو 43 مليون شخص في الولايات المتحدة انخفاض كتلة العظام. وقد تؤدي هذه الحالة إلى هشاشة العظام؛ ما يزيد من خطر الإصابة بالكسور. ويؤكد الباحثون الآن أن تناول القرنفل يومياً على معدة فارغة قد يساعد في تحسين كتلة العظام بفضل محتواه من الأوجينول. كما أن القرنفل غني بالمنغنيز، وهو عنصر مهم لتكوين العظام.

الشرق الأوسط
{{article.title}}
