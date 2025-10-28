ترتيب أفضل 8 أنواع من القهوة حسب فوائدها الصحية

A + A -

قال موقع «هيلث» إن القهوة مشروب محبوب، لكن ليست جميع أنواعها متساوية من الإسبريسو إلى القهوة الباردة، يمكن الاستمتاع بالقهوة بطرق مختلفة، ولكن كل نوع يختلف اختلافاً كبيراً من حيث محتوى الكافيين، والمكونات، والعناصر الغذائية، ومستويات الحموضة.

ولمعرفة أنواع القهوة الأكثر صحة، لجأ الموقع إلى إختصاصية التغذية جولي ستيفانسكي، المتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم النظم الغذائية، التي صنّفت أنواع القهوة الشائعة من الأكثر إلى الأقل صحة.

1. القهوة السوداء

يُحضّر هذا النوع من القهوة بسكب الماء الساخن ببطء على حبوب البن المطحونة، يُوضع فوق إبريق زجاجي أو إبريق. تُضفي عملية الترشيح هذه نكهةً أقوى، ولكن مستوى النكهة قد يختلف باختلاف حجم القهوة ودرجة تحميص الحبوب.

والقهوة مصدر طبيعي للديتربينات، وهي فئة من المركبات العضوية التي يمكن أن تؤثر سلباً على الكوليسترول.

ومع ذلك، تُظهر الأبحاث أن تلك القهوة قد تكون خياراً صحياً أكثر من أنواع القهوة، لأن عملية التصفية تلتقط مزيداً من الديتربينات، ما يُخفّض مستويات هذه المركبات بشكل ملحوظ.

2. أميركانو

أميركانو هو جرعة من الإسبريسو تُخفّف بالماء الساخن، ما يُعطي نكهة أكثر سلاسة وتوازناً.

وتقول ستيفانسكي: «عند مُقارنتها بالقهوة السوداء، تكون البوليفينولات في الإسبريسو والأميركانو أعلى في نفس حجم السائل. وبالمقارنة مع الإسبريسو، يُمكن أن يُوفر طلب أميركانو فوائد ترطيب إضافية بنفس القيمة الغذائية».

3. الإسبريسو

الإسبريسو هو جرعة مُركّزة من السائل، مصنوعة من حبوب البن المطحونة ناعماً والماء الساخن المضغوط.

تقول ستيفانسكي: «يحتوي كوب الإسبريسو عادةً على نصف كمية الكافيين الموجودة في كوب واحد من القهوة، ولكن بكمية أقل بكثير من الماء».

في حين أن الإسبريسو يُعدّ منشطاً رائعاً، تشير ستيفانسكي إلى أنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الكافيين الحرص على عدم الإفراط في تناول جرعات الإسبريسو.

وتقول: «قد يُسبب الإفراط في تناول الكافيين الشعور بالتوتر والقلق وتسارع ضربات القلب، حتى مشكلات قلبية أكثر خطورة، ويحتاج الأشخاص الذين يُمتصّون الكافيين ببطء إلى تجنب تناول جرعات متعددة منه في وقت قصير».

4. القهوة مع الحليب النباتي

وفقاً لستيفانسكي، يُمكن تناول أي نوع من القهوة مع الحليب النباتي، ولكن المحتوى الغذائي يختلف باختلاف نوع الحليب المُستخدم.

وتقول ستيفانسكي: «إن اختيار استخدام حليب اللوز، أو الكتان، أو الصويا، أو الشوفان، أو بروتين البازلاء، أو الأرز، حتى حليب الموز، سيؤثر على القيمة الغذائية لقهوتك».

وتضيف: «من الناحية الغذائية، يُعدّ حليب الصويا الحليب النباتي الوحيد المُدرج كبديل مشابه لحليب البقر في الإرشادات الغذائية الفيدرالية، ولكن مع اتباع نظام غذائي متنوع، يُمكن استبدال العناصر الغذائية الموجودة في أحد المنتجات بأطعمة أخرى ضمن نمط غذائي محدد».

يمكن أن تكون قهوة الصباح مصدراً جيداً للكالسيوم وفيتامين «د» إذا تم تعزيزها بحليب البقر أو مشروب نباتي.

5. قهوة باردة

تُصنع قهوة باردة من مزيج من البن المطحون خشناً وماء بدرجة حرارة الغرفة أو ماء بارد، وهي بديل منعش للقهوة الساخنة.

ويُعتقد عموماً أن القهوة الباردة أقل حموضة من القهوة الساخنة التقليدية، لذا إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء ولا تستطيع الاستغناء عن القهوة، فقد تكون هذه النسخة أفضل تحمّلاً، كما قالت ستيفانسكي.

وأضافت: «من الناحية الغذائية، عندما لا تحتوي القهوة الساخنة أو الباردة على أي إضافات أخرى، فإنها متشابهة إلى حد كبير».

6. قهوة النيترو الباردة

تُدخل قهوة النيترو الباردة النيتروجين المضغوط إلى القهوة الباردة، ما يُنتج مذاقاً فوّاراً ورغوياً خفيفاً في الفم.

وقد تحتوي بعض الأنواع على مُحليات أو إضافات أخرى لتعزيز النكهة.

7. قهوة الفطر

قهوة الفطر مزيج من البن المطحون والفطر المجفف، ما يضيف عناصر غذائية إضافية، مثل فيتامين «د» والبروتين والنحاس والسيلينيوم وفيتامينات «ب».

وتقول ستيفانسكي: «يعتقد بعض الناس أن قهوة الفطر خالية من الكافيين، لكن محتواها من الكافيين أقل بسبب استبدال محتوى القهوة بالفطر المجفف».

وتضيف: «يُعد الفطر مصدراً غنياً بالفوائد الغذائية، ولكن على غرار تجفيف الخضراوات، فإن تجفيف ومعالجة الفطر يمكن أن يقلل من بعض المكونات النباتية المفيدة التي نحصل عليها عند تناول النبات نيئاً أو مطبوخاً بشكل خفيف».

8. القهوة سريعة التحضير

تُصنع القهوة سريعة التحضير عن طريق تجفيف القهوة المُخمّرة إلى حبيبات أصغر تذوب بسرعة في الماء الساخن.

وتقول ستيفانسكي: «تحتوي القهوة سريعة التحضير على قدر ضئيل جداً من القيمة الغذائية، لكن العديد من المنتجات تحتوي أيضاً على سكر إضافي وحليب مجفف وإضافات أخرى قد تُوفر سعرات حرارية ودهوناً وكربوهيدرات».

ومع أن القهوة سريعة التحضير قليلة العناصر الغذائية، فإنها تحتوي على مضادات الأكسدة، لذا فإن شربها يوفر بعض الفوائد الصحية.