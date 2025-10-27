فحص دم بسيط قد يحدد قوة العلاج الكيميائي.. دراسة تكشف

A + A -

كشفت نتائج دراسة عُرضت في اجتماع الجمعية الأوروبية لعلم الأورام الطبي أن فحص دم بسيطاً يمكن أن يغير طريقة تحديد الأطباء لمن يحتاج العلاج الكيميائي ومدى قوته وذلك بالنسبة لمرضى سرطان القولون أو المثانة.

وفي إحدى الدراسات، تم أخذ عينات دم من أكثر من ألف مريض مصاب بسرطان القولون في المرحلة الثالثة بعد حوالي 6 أسابيع من خضوعهم لجراحة لإزالة الورم.

"منخفض أو عالي الخطورة"

وإذا لم تُكتشف آثار الحمض النووي للسرطان في مجرى الدم، يصنف المرض على أنه "منخفض الخطورة". أما في حال وجود هذه الآثار، فيعتبر "عالي الخطورة".

كما ذكر تقرير عن الدراسة نشرته مجلة "نيتشر ميديسين" أن نتائج الحمض النووي للورم في الدم تحدد مدى قوة العلاج المطلوب لكل مريض.

كذلك أفاد الباحثون في بيان أن المرضى الذين تعتبر حالتهم منخفضة الخطورة تلقوا علاجاً كيميائياً أقل، مما أدى إلى تراجع حالات البقاء داخل المستشفى والآثار الجانبية مثل تلف الأعصاب. وقالوا: "كانت النتائج ممتازة بين المرضى الذين تم تصنيف حالتهم على أنها منخفضة الخطورة بناء على مستويات الحمض النووي للورم في الدم، حيث ظلت أجساد 87% منهم خالية من السرطان لمدة 3 سنوات بعد الجراحة".

تجربة دولية منفصلة

فيما وجدت تجربة دولية منفصلة نُشرت في مجلة نيو إنغلاند الطبية أن اختبارات الدم الخاصة بالحمض النووي للورم في مجرى الدم يمكن أن تساعد أيضاً في توجيه العلاج باستخدام دواء تيسينتريك (أتيزوليزوماب)، وهو علاج مناعي من شركة روش للأدوية، بالنسبة للمرضى الذين خضعوا لجراحة لإزالة أورام المثانة التي‭‭ ‬‬امتدت إلى الأنسجة العضلية.

وأوضح رئيس الدراسة جواكيم بالمون من مؤسسة دانا فاربر في بيان أنه "من خلال اختيار المرضى بناء على الحمض النووي المنتشر للورم في مجرى الدم، نرى فائدة ليس فقط للبقاء على قيد الحياة من دون المرض ولكن أيضاً للبقاء على قيد الحياة بشكل عام باستخدام (دواء) تيسينتريك".

كما ختم بالمون قائلاً إن "هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها تجربة علاج مناعي مساعد فائدة لنجاة مرضى مختارين بناء على اختبار الحمض النووي للورم في الدم".