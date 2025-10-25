ملعقة من زيت الزيتون يوميا.. ما تأثيرها على صحتك؟

A + A -

يُستخدم زيت الزيتون لتخفيف الإمساك، نظرا لقدرته على تليين الجهاز الهضمي وتسهيل مرور الفضلات بفضل ما يوفره من ترطيب إضافي للأمعاء.

ويُنصح بالبدء بملعقة صغيرة واحدة لمعرفة تأثيره على الجسم قبل زيادة الجرعة.

ويحفر زيت الزيتون حركة الأمعاء عبر تليين بطانة الجهاز الهضمي، مما يجعل مرور الفضلات الصلبة أسهل.

كما أظهرت دراسات أُجريت على الحيوانات أن حمض الأوليك، وهو من الأحماض الدهنية في زيت الزيتون، يمكن أن يعزز وظيفة الحاجز المعوي من خلال زيادة مستويات البكتيريا النافعة في الأمعاء، ولا سيما البيفيدوباكتيريا، مما يساعد على تحسين عملية الهضم على المدى الطويل والوقاية من الإمساك.

لا توجد جرعة محددة ومعتمدة رسميًا لاستخدام زيت الزيتون لعلاج الإمساك، إلا أن الدراسات توصي بتناوله على معدة فارغة لتحقيق أفضل نتيجة.

يمكن لمعظم الأشخاص الشعور بالتحسن عند تناول ملعقة طعام واحدة صباحًا.

من لا يجب عليهم استخدام زيت الزيتون للإمساك

يُعد زيت الزيتون آمنًا لمعظم البالغين الأصحاء، لكن هناك فئات يجب أن تتجنبه، منها:

الرضّع والأطفال الصغار الذين لم تتطور لديهم بعد مهارات البلع اللازمة لتناول السوائل اللزجة بأمان.

الأشخاص الذين يُطلب منهم تقليل استهلاك الدهون (حتى الصحية منها) إلا بعد استشارة الطبيب.

الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الزيتون أو أحد مكونات زيت الزيتون.

تنبيه طبي

إذا استمر الإمساك لأسابيع أو صاحبه ألم بطني شديد، دم في البراز، فقدان وزن غير مبرر، أو تغيّر في عادات الإخراج، يجب مراجعة الطبيب فورا، إذ قد تكون هذه الأعراض علامة على اضطراب في الجهاز الهضمي يحتاج إلى تقييم وعلاج طبي.