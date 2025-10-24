ماذا يحدث عندما تتوقف عن تناول الكافيين؟

A + A -

يحاول الكثير من الأشخاص التخلص من عادة شرب القهوة لبدء يومهم، أو لمتابعة أعمالهم وسط أسلوب الحياة السريع الذي يعيشه معظمنا. ويلجأ البعض إلى المشروبات منزوعة الكافيين كبديل أكثر صحة. وللتوقف عن تناول الكافيين فوائد عدة، أبرزها، بحسب موقع «ويب ميد»:

التقليل من حدة القلق

يمنحك الكافيين دفعةً من الطاقة، لكن في بعض الأحيان قد تُحاكي هذه الدفعة أعراض القلق: توتر عصبي، وخفقان في القلب، وحتى الشعور بالذعر. كلما قلَّ تناولك للكافيين، قلَّ تأثيره عليك وعلى القلق المصاحب له.

نوم أفضل

يُعد الكافيين خياراً شائعاً للسهر لأنه يعزز اليقظة. لذا، من المنطقي أن يُحسّن التوقف عنه النوم. في الواقع، حتى لو تناولت مشروباً يحتوي على الكافيين قبل النوم بست ساعات، فقد يُسبب لك الأرق.

تقليل من زياراتك للحمام

يعمل الكافيين كمليّن، مما يجعلك بحاجة للذهاب إلى الحمام أكثر، وغالباً ما ينتج عنه براز لين. إذا قللت من شرب القهوة تحديداً، فقد يقلل ذلك من زياراتك للحمام ويعيد إنتاجيتك إلى وضعها الطبيعي.

ألم أقل في الثدي

على الرغم من عدم وجود دراسات تدعم وجود صلة بين الكافيين وألم الثدي، فإن العديد من النساء يقل شعورهن بالألم عند استبعاده من نظامهن الغذائي.

إبطاء شيخوخة البشرة

يُبطئ الكافيين إنتاج الكولاجين في الجسم، وهو بروتين يُعطي البشرة نضارتها ومرونتها. بمجرد انخفاضه، يبدأ الجلد بالترهل وتظهر التجاعيد. يحدث ذلك بشكل أبطأ مع التقدم في السن. لذا، فإن التوقف عن تناول الكافيين يُساعد على منع تسارع عملية الشيخوخة.

تجنب الإدمان

كما هو الحال مع المخدرات، يُغير الكافيين كيمياء دماغك إذا تناولته بانتظام مع مرور الوقت. قد تُصبح معتمداً عليه أيضاً، وتحتاج إلى المزيد منه بعد فترة لتشعر بآثاره.

امتصاص أفضل للعناصر الغذائية

تمنع الكميات الكبيرة من الكافيين جسمك من امتصاص الفيتامينات والمعادن كما ينبغي. في الواقع، إذا تناولت فيتامينات متعددة مع فنجان قهوتك الصباحي، فقد يمنعك الكافيين من الاستفادة من فوائدها.

أسنان أقوى وأكثر بياضاً

القهوة والمشروبات الغازية والشاي من أكثر مصادر الكافيين شيوعاً. جميعها تُصبغ أسنانك بحموضتها ولونها. كما يُجفف الكافيين فمك. يُعد اللعاب وسيلة دفاع أساسية ضد البكتيريا، لذا كلما قلّ اللعاب، زاد خطر تسوس الأسنان.

انخفاض ضغط الدم

يرتفع ضغط الدم عند تناول الكافيين. يعتقد الباحثون أنه قد يمنع الشرايين من الاتساع بالشكل المطلوب لضغط دم صحي. بتقليل الكافيين، تتجنب ارتفاع ضغط الدم والمضاعفات المحتملة.

إذا كان الكافيين جزءاً كبيراً من نظامك الغذائي اليومي، فإن التوقف عنه قد يُسبب مجموعة من الآثار الجانبية غير المريحة على المدى القصير. تشمل هذه الآثار الصداع، والتعب، والنعاس، وتقلب المزاج، وصعوبة التركيز، والانزعاج. ستبدأ بالشعور بالأعراض بعد يوم أو يومين من التوقف. وقد تستمر هذه الأعراض من يومين إلى 9 أيام.

واتباع نهج تدريجي هو أفضل خيار لك. للبدء، استبدل نصف كوب قهوتك الصباحية بقهوة منزوعة الكافيين، على سبيل المثال.