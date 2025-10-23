living cost indicators
بين السرعة والصحة.. ماذا يفعل الميكروويف بمكونات طعامك؟

يشيع استخدام أفران الميكروويف في المطابخ لطهي وتسخين الطعام، بفضل سهولة استعمالها وسرعة أدائها، غير أن تساؤلات عدة لا تزال تطرح بشأن مدى تأثيرها على مكونات الطعام وقيمته الغذائية، وما إذا كان استخدامها آمنا.

وذكر تقرير لموقع "فيري ويل هيلث" أن أفران الميكروويف آمنة ومريحة، ولا تؤثر على القيمة الغذائية للأطعمة عند استخدامها بشكل صحيح.

وتعمل أجهزة الميكروويف على إنتاج موجات كهرومغناطيسية تولد الحرارة لتسخين الطعام.

ويسخن الطعام من خلال عملية التوصيل الحراري، إذ تنتقل الحرارة من الطبقات الخارجية إلى الطبقات الداخلية من أجل تسخين وطهي الطعام من الداخل والخارج.

ويمكن للتسخين أن يغير قوام بعض الأطعمة، فالماء يتحول إلى بخار أثناء التسخين مما يجعل الخضروات الغنية بالماء أكثر ليونة، بينما تصبح الأطعمة الأخرى أكثر جفافا.

لكن الاستخدام الصحيح للميكروويف يساعد على الحفاظ على العناصر الغذائية في الطعام، بل وقد يزيد من بعض هذه المغذيات مثل النشا المقاوم ومضادات الأكسدة.

وكشفت دراسة، أن طهي الخضروات بالميكروويف يحافظ على محتواها من فيتامين (سي) أكثر من السلق والقلي.

ولكن التسخين الزائد قد يستنزف بعض الفيتامينات القابلة للذوبان، لحساسيتها للحرارة.

كما أن الإشعاع المنبعث من الميكروويف ليس ضارا بالصحة، ولا يسبب أي تلف للخلايا، أو الحمض النووي.

وينصح باستخدام أواني طهي مناسبة، وتجنب استخدام تلك المصنوعة من البلاستيك، لأنها تطلق مواد كيميائية ضارة.

Skynews
