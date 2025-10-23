5 تمارين موصى بها علميًا لزيادة طول الأطفال

A + A -

يتأثر نمو طول الأطفال بالجينات والتغذية والنشاط البدني. وبينما تلعب الجينات دورًا رئيسيًا، تُظهر الدراسات أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام خلال مرحلتي الطفولة والمراهقة يُمكن أن تُحفز النمو من خلال تعزيز صحة العظام وتحسين وضعية الجسم وزيادة إفراز هرمون النمو.

وفقًا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة "Times of India"، أثبتت الدراسات العلمية فعالية التمارين الخمسة التالية في دعم نمو طول الأطفال، إلى جانب التغذية السليمة والنوم الكافي:

1. تمارين التمدد

تُعزز تمارين التمدد المرونة وتُخفف الضغط على العمود الفقري وتُعزز وضعية الجسم، وهو أمر ضروري للوصول إلى أقصى طول ممكن. وفقًا لدراسة أجريت عام 2018 ونُشرت في دورية علوم العلاج الطبيعي، تُحسّن تمارين التمدد المنتظمة مرونة العمود الفقري وتساعد على إطالة العضلات المحيطة به، مما يُسهم بشكل إيجابي في نمو الطول خلال مراحل النمو. كما تُحسّن تمارين التمدد وضعية الجسم، مما يجعل الأطفال يبدون أطول قامةً ويعزز صحة الفقرات.

2. السباحة

تتضمن السباحة حركاتٍ لكامل الجسم تُثني وتُمد عضلات ومفاصل الجسم، مما يُمدّد العمود الفقري ويُرخيه بفعالية. ووفقًا لدراسة، أجريت عام 2016 ونُشرت نتائجها في الدورية الآسيوية للطب الرياضي، تزيد السباحة من إفراز هرمون النمو، مما يُحسّن النمو العام والتطور البدني للأطفال. تدعم مقاومة الماء والطفو نمو الجسم الطولي مع تقليل الحمل على العمود الفقري.

3. تمارين القفز

تُطبّق أنشطة القفز حملًا ميكانيكيًا على العظام، مما يُحفّز نشاط الخلايا العظمية، مما يزيد من كثافة المعادن في العظام ويُحفّز نشاط صفيحة النمو. كشفت دراسةٌ بارزةٌ، أجريت عام 2007 ونُشرت في دورية أبحاث العظام والمعادن، أن تمارين تحميل الصدمات، مثل القفز، تزيد بشكل كبير من محتوى المعادن في العظام لدى الأطفال، مما يُساهم في نمو الهيكل العظمي. تُعزز هذه التمارين قوة العظام، ويمكن أن تُحفز زيادة الطول.

4. كرة السلة

تجمع كرة السلة بين الجري والقفز والتمدد والحركات السريعة، والتي تُحفز مجتمعةً إفراز هرمون النمو وتُحسّن وضعية الجسم. أبرز بحثٌ، أُجري عام 2018، وحلّلته الدورية الأوروبية لعلم وظائف الأعضاء التطبيقي، أن لاعبي كرة السلة يمكن أن يزداد طولهم خلال فترة البلوغ مُقارنةً بغير الرياضيين، ويعود ذلك بشكلٍ كبير إلى حركات التمدد والقفز المُتكررة.

5. ركوب الدراجات

يُعزز ركوب الدراجات نشاط عضلات الأطراف السفلية، مُطبّقًا ضغطًا ميكانيكيًا مُفيدًا على العظام والمفاصل، مما يُعزز النمو. أظهرت نتائج دراسة، أُجريت عام 2019 ونُشرت في دورية الطب الرياضي واللياقة البدنية، أن الأطفال الذين يمارسون ركوب الدراجات بانتظام أظهروا تحسنًا في كثافة العظام ونمو الجهاز العضلي الهيكلي، وهو ما يرتبط ارتباطًا مباشرًا بإمكانية زيادة الطول.