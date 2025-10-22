7 أضرار صحية خفية للإفراط في تناول اللوز

A + A -

يعد اللوز من أكثر المكسرات شيوعا ويتميز بفوائده الغذائية عند تناوله باعتدال، إلا أن الإفراط في استهلاكه قد يؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها.

ووفقا لموقع "فيري ويل هيلث" المتخصص في الأخبار الصحية، تشمل أبرز الآثار السلبية للإفراط في تناول اللوز مشاكل في الجهاز الهضمي، وزيادة الوزن، واحتمال تكون حصى الكلى.

وفيما يلي المشاكل التي يمكن أن تنتج عن الإفراط في تناول اللوز:

مشاكل في الجهاز الهضمي

يحتوي اللوز على نسبة عالية من الألياف، ما قد يسبب آثاراً هضمية غير مرغوبة عند تناوله بكميات كبيرة، مثل الانتفاخ، الإسهال، الغازات، والإمساك.

زيادة الوزن

رغم أن اللوز وجبة خفيفة صحية، فإنه غني بالسعرات الحرارية والدهون، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن عند الإفراط في تناوله على المدى الطويل.

انخفاض حساسية الإنسولين

قد يسبب تناول كميات كبيرة من اللوز خللاً في التمثيل الغذائي لسكر الجلوكوز، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو مقدمات السكري، ما يعقّد عملية التحكم في مستويات السكر في الدم. وكشفت دراسات أن الإفراط فيه قد يزيد مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر.

كبح امتصاص العناصر الغذائية

يحتوي اللوز على مركبات طبيعية تعرف بمضادات المغذيات، يمكن أن تعيق امتصاص عناصر مهمة مثل الحديد والزنك والكالسيوم والمغنيسيوم. وتشير الأبحاث إلى أن نقع اللوز في الماء يقلل من تأثير هذه المركبات.

حصى الكلى

اللوز غني بمركبات الأوكسالات، وقد أظهرت دراسات أن الأنظمة الغذائية عالية الأوكسالات تزيد خطر تكون حصى الكلى.

التسمم بالسيانيد

يحتوي اللوز المر على مستويات مرتفعة من مركب السيانيد، وهو مادة قد تسبب مضاعفات خطيرة أو حتى الوفاة إذا استُهلك بكميات كبيرة، فيما يحتوي اللوز الحلو على نسب منخفضة منه.

رد فعل تحسسي

قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه المكسرات، وقد يظهر ذلك على شكل تهيّج أو طفح جلدي، حكة في الفم أو الحلق، أو اضطرابات هضمية مثل الإمساك.

نصائح لتناول اللوز بأمان

لتجنب الآثار الجانبية المحتملة، ينصح بشرب كميات كافية من الماء أثناء تناول اللوز، ومراقبة حجم الحصة اليومية، إضافة إلى مضغه جيداً.