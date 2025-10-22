living cost indicators
فرنسا تشهد مستوى مرتفعاً من إنفلونزا الطيور مع ظهور حالات جديدة

22
OCTOBER
2025
قالت وزارة الزراعة الفرنسية اليوم الثلاثاء في قرار نشرته في جريدتها الرسمية إن البلاد رفعت مستوى التحذير من إنفلونزا الطيور إلى "مرتفع" بعد رصد حالات إصابة جديدة بالمرض.

وقبل أيام أعلنت منظمة الصحة العالمية أن دولة العراق أبلغتها بتفشي ‏فيروس إنفلونزا الطيور.‏

وفي 31 آب (أغسطس) الماضي أعلنت الحكومة البريطانية رصد ‏إصابة مؤكدة بسلالة "إتش 5 إن 1" من إنفلونزا الطيور شديدة العدوى ‏في دواجن بمبنى في جنوب غرب إنجلترا.‏

وأوضحت وزارة الزراعة الفرنسية في بيان رسمي نشرته اليوم أن قرارها يأتي في إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار المرض بين الطيور، وحماية القطاع الزراعي والصحة العامة.

وأكدت على أهمية الالتزام بالإجراءات البيطرية والاحترازية، بما في ذلك مراقبة القطاعات الداجنة، وتطبيق قيود النقل والتداول، وتجنب الاحتكاك المباشر مع الطيور المصابة.

 

وأضافت وزارة الزراعة أن فرنسا ستواصل التنسيق مع الهيئات الأوروبية والدولية المختصة لمراقبة تطورات الوضع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تحول المرض إلى وباء واسع النطاق يؤثر على الإنتاج الزراعي والصادرات.

 

العربية
