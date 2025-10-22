فرنسا تشهد مستوى مرتفعاً من إنفلونزا الطيور مع ظهور حالات جديدة

A + A -

قالت وزارة الزراعة الفرنسية اليوم الثلاثاء في قرار نشرته في جريدتها الرسمية إن البلاد رفعت مستوى التحذير من إنفلونزا الطيور إلى "مرتفع" بعد رصد حالات إصابة جديدة بالمرض.

وقبل أيام أعلنت منظمة الصحة العالمية أن دولة العراق أبلغتها بتفشي ‏فيروس إنفلونزا الطيور.‏

وفي 31 آب (أغسطس) الماضي أعلنت الحكومة البريطانية رصد ‏إصابة مؤكدة بسلالة "إتش 5 إن 1" من إنفلونزا الطيور شديدة العدوى ‏في دواجن بمبنى في جنوب غرب إنجلترا.‏

وأوضحت وزارة الزراعة الفرنسية في بيان رسمي نشرته اليوم أن قرارها يأتي في إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار المرض بين الطيور، وحماية القطاع الزراعي والصحة العامة.

وأكدت على أهمية الالتزام بالإجراءات البيطرية والاحترازية، بما في ذلك مراقبة القطاعات الداجنة، وتطبيق قيود النقل والتداول، وتجنب الاحتكاك المباشر مع الطيور المصابة.

وأضافت وزارة الزراعة أن فرنسا ستواصل التنسيق مع الهيئات الأوروبية والدولية المختصة لمراقبة تطورات الوضع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تحول المرض إلى وباء واسع النطاق يؤثر على الإنتاج الزراعي والصادرات.