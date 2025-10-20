سرطان الدماغ "ينخر الجمجمة" ويخرب دفاعات الجسم

A + A -

لأول مرة، كشف فريق من العلماء آلية غير متوقعة يهاجم بها سرطان الدماغ الأرومي الدبقي (وهو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الدماغ) الجمجمة نفسها، مخترقاً دفاعات الجسم المناعية ومُحدثاً تغيّرات في نخاع العظم، وفق دراسة حديثة نُشرت في دورية Nature Neuroscience ونقلها موقع New Atlas.

ورم شرس

وأجرى باحثون من "كلية ألبرت أينشتاين للطب" ومركز "مونتيفيوري أينشتاين الشامل للسرطان" (MECCC) دراسة متقدمة على نوعين من الأورام الأرومية الدبقية في الفئران، ولاحظوا أن الورم لا يكتفي بغزو الدماغ، بل ينخر الجمجمة نفسها، محدثاً زيادة في عدد القنوات الدقيقة التي تربط العظام بنخاع الجمجمة، ما يسمح بمرور خلايا مناعية تؤدي إلى اضطراب التوازن المناعي وتسريع نمو الورم.

وباستخدام تقنيات تسلسل الحمض النووي الريبوزي أحادي الخلية، وجد الفريق أن الورم يغيّر بيئة نخاع الجمجمة جذرياً؛ إذ يملأها بخلايا عدلية مؤيدة للالتهاب، بينما يدمّر الخلايا البائية المسؤولة عن إنتاج الأجسام المضادة المقاومة للسرطان.

فيما قال الباحث ريتشارد ستانلي: "القنوات التي تربط الجمجمة بالدماغ تعمل كجسر يسمح للخلايا المؤيدة للالتهاب بالتدفق نحو الورم، مما يزيد من عدوانيته ويجعله في الغالب غير قابل للعلاج".

خطر الأدوية الموضعية

أما في تجربة أخرى، فاستخدم الباحثون دواءي حمض "الزوليدرونيك" و"دينوسوماب"، وهما من العلاجات الشائعة لهشاشة العظام، لمعرفة تأثيرهما على التغيرات العظمية الناتجة عن الورم.

ورغم أن الدواءين أوقفا تآكل العظام، فإن "الزوليدرونيك" سرّع نمو أحد أنواع الأورام، كما أن كليهما أبطل فعالية العلاج المناعي (anti-PD-L1)، الذي يساعد عادة في تنشيط الخلايا التائية المقاومة للأورام.

فهم جديد لطبيعة المرض

وقال الدكتور جينان بهنان، المشارك في الدراسة، إن الاكتشاف يُفسر سبب فشل كثير من العلاجات الحالية التي تتعامل مع الورم الأرومي الدبقي باعتباره "موضعياً"، بينما يتضح الآن أنه مرض جهازي يؤثر في الجهاز المناعي والعظام معاً.

ويُعد الورم الأرومي الدبقي من أكثر أنواع سرطانات الدماغ فتكاً، إذ يعيش أقل من 7% من المرضى لأكثر من خمس سنوات بعد التشخيص، بينما يبلغ متوسط البقاء على قيد الحياة نحو 14.6 شهرًا فقط.

هذا ويأمل الباحثون أن تفتح هذه النتائج الباب أمام استراتيجيات علاجية جديدة تُعيد التوازن المناعي في نخاع الجمجمة وتمنع الورم من استغلال القنوات العظمية كـ"طريق خلفي" لمهاجمة الجسم من الداخل.