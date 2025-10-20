أثر جانبي مؤلم لحقن التخسيس يثير القلق.. هذا ما يجب ان تعرفوه عن "اقدام أوزمبيك"

A + A -

يُبلغ الأطباء عن زيادة كبيرة في عدد المرضى الذين يطلبون المساعدة لما يُسمى "أقدام أوزمبيك"، وهو أثر جانبي مؤلم لفقدان الوزن بشكل كبير نتيجة حقن التخسيس الرائجة.

وبحسب تقرير لـ "دايلي ميل"، تشير هذه الحالة إلى ترهل الجلد وشيخوخته، وضمور الوسادة الدهنية (فقدان التوسيد) في القدمين الناتج عن فقدان الدهون السريع.

وتنضم هذه الحالة إلى قائمة متنامية من المشاكل الجمالية المرتبطة بالأدوية، بما في ذلك "وجه أوزمبيك" و"مؤخرة أوزمبيك".

انكماش الوسادات الدهنية

ويقول الخبراء إنه مع انكماش الوسادات الدهنية على باطن القدمين وأصابع القدم، يزداد الضغط على المفاصل، ما يجعل المشي غير مريح في كثير من الأحيان.

كما أن فقدان الدهون يجعل الجلد أكثر ارتخاءً وتجعداً، ما ينتج عنه شيخوخة مبكرة للقدمين.

علامات على أقدام المشاهير

وأشار معجبون إلى وجود علامات هذه الحالة على مشاهير مثل: شارون أوزبورن وأوبرا وينفري.

وقال الدكتور بهافيك شاه، أخصائي التجميل في مركز دكتور ميديسبا: "شهدنا خلال العام إلى 18 شهراً الماضية ارتفاعاً كبيراً في عدد المرضى الذين يأتون إلينا وهم يعانون من هذه المشكلة".

كثيراً ما يشكو المرضى من انزعاج في باطن أقدامهم، وإذا تُرك دون علاج، فقد يؤدي ذلك إلى ألم شديد عند المشي.

ألم وبشرة أرق

وقد يلاحظون أيضاً ألماً حول الأجزاء العظمية من القدمين، وبشرة أرق وأكثر جفافاً، وأوردة ظاهرة.

وأوضح الدكتور شاه أن هذه المشكلة شائعة بشكل خاص بين من وُصفت لهم الحقن بشكل خاص، على الرغم من أن وزن الجسم لديهم نسبة إلى الطول، أقل من الموصى به.

وأضاف: "في هذه الحالات، يكون تأثير فقدان الدهون السريع أكبر".

وتابع: "العديد من المرضى لا يربطون مشاكل أقدامهم بالحقن مباشرةً، وقد لا يذكرون استخدامهم للدواء للأطباء".

وقد تنتج بعض آلام القدم عن زيادة النشاط البدني - وهو جزء مهم من عملية التحكم في الوزن - ما قد يزيد الضغط على القدمين في البداية.

ما علاج قدم أوزمبيك؟

بحسب الدكتور شاه: "إذا كانت المشكلة تجميلية بحتة، مثل ترهل الجلد وظهور أقدام تبدو أكبر من عمرها بكثير دون الشعور بألم، فإننا نوصي بمحفزات الكولاجين".

حقن الكولاجين مصممة لتعزيز إنتاج الجسم الطبيعي للكولاجين - وهو البروتين الذي يحافظ على تماسك البشرة ورطوبتها ومرونتها. وقد تساعد زيادة مستويات الكولاجين في مواجهة الآثار المرئية لفقدان الدهون السريع.

الحشوة الجلدية

ومع ذلك، إذا كان المريض يعاني من ألم أو انزعاج، فإن الحشوات الجلدية ضرورية لتعويض الدهون المفقودة واستعادة مرونة الجلد.

وتُصنع الحشوات الجلدية للقدمين بشكل أساسي من حمض الهيالورونيك (HA)، وهو مادة طبيعية موجودة في الجسم تساعد على الاحتفاظ بالرطوبة والحفاظ على مرونة الجلد.

وتُحقن هذه الحشوات، بحسب شاه، تحت الجلد لاستعادة الحجم المفقود، وتوفير مرونة، وتعويض فقدان الدهون الناتج عن الحقن.

وقد يستمر الإجراء لمدة تصل إلى عامين، حسب نوع الحشو المستخدم وحالة كل فرد.

و"المفتاح هو استقرار وزن المريضة، وإلا فلن تدوم النتائج، وسيلزم تكرار العلاج".

وأوضح شاه أن مثل هذه الإجراءات كانت شائعة قبل عقد تقريباً، عندما كانت أحذية الكعب العالي رائجة.