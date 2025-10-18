living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طريقة بسيطة لتحسين التمثيل الغذائي في الجسم

18
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت دراسة أجراها علماء جامعة توركو في فنلندا عن طريقة بسيطة للحفاظ على الصحة وتحسين عملية استقلاب الأغذية في الجسم.

وأشارت مجلة الطب والعلوم الرياضية (SJMSS) إلى أن الدراسة أظهرت أن تقليل مدة الجلوس اليومي بمقدار نصف ساعة فقط يمكن أن يحسّن بشكل ملحوظ قدرة الجسم على استخدام الدهون والكربوهيدرات لإنتاج الطاقة.

 

وأوضح الباحثون أن النشاط البدني الخفيف — مثل المشي لمسافات قصيرة أو الوقوف والمشي أثناء التحدث على الهاتف — يساعد في استعادة المرونة الأيضية، أي قدرة الجسم على التبديل بين مصادر الطاقة.

 

وشارك في الدراسة 64 شخصا قليلي الحركة معرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني. وبعد متابعة استمرت ستة أشهر، لاحظ العلماء أن المشاركين الذين قللوا من فترات جلوسهم اليومية تحسنت لديهم مؤشرات التمثيل الغذائي وزادت قدرتهم على حرق الدهون.

وبيّن الباحثون أن الأثر الإيجابي للنشاط البدني اليومي ظهر بوضوح لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، مؤكدين أن مجرد تقليل بسيط في وقت الجلوس يمكن أن يشكل خطوة أولى فعالة للوقاية من السكري وأمراض القلب.

 

وكانت دراسات طبية سابقة قد أوضحت أن ممارسة 150 دقيقة من النشاط البدني أسبوعيا تقلل من خطر الوفاة الناتجة عن الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والمفاصل وبعض أنواع السرطان.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout