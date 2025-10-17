living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حتى سن 45... لقاح أساسي للوقاية من سرطان عنق الرحم

17
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تُشكل الأقاويل المُحيطة بسرطان عنق الرحم عوائق أمام الوقاية والعلاج، حيث تتعلق بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة باعتبار سرطان عنق الرحم مُميتًا دائمًا، ومُعديًا عند الاتصال العرضي، وأن عدوى فيروس الورم الحليمي البشري تدوم إلى الأبد، وفقًا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة Times of India.

لذا فإن كسر هذه المعتقدات وغيرها من المحرمات الاجتماعية المُتعلقة بسرطان عنق الرحم سيدفع النساء إلى أخذ الرعاية الصحية على محمل الجد، والسعي للكشف المُبكر من خلال الفحوصات الدورية، والحصول على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري. يُمكن لحملات التوعية الجماعية لتعزيز المعلومات الصحيحة وإنهاء الصمت المُحيط بسرطان عنق الرحم أن تُقلل من تأثيره وتُحسّن النتائج المُستقبلية للنساء في جميع أنحاء العالم.

7 سلالات شائعة

تحمي اللقاحات غير التكافؤية المتاحة من 7 سلالات شائعة من فيروس الورم الحليمي البشري عالية الخطورة، وسلالتين منخفضتي الخطورة من فيروس الورم الحليمي البشري، واللتين تُسببان الثآليل التناسلية، وبالتالي توفر حماية تتراوح بين 70% و80% من سرطان عنق الرحم من خلال تطوير أجسام مضادة واقية ضد فيروس الورم الحليمي البشري.

التوصيات العالمية

يؤكد الخبراء أنه يجب على الجميع، بغض النظر عن جنسهم، الخضوع للتطعيم قبل التعرض لفيروس الورم الحليمي البشري عند بدء النشاط الجنسي. تهدف التوصيات العالمية بتطعيم الفتيات من سن 9 إلى 14 عامًا إلى الحد من الإصابة بسرطان عنق الرحم من خلال تطعيم الأفراد قبل التعرض لأنواع فيروس الورم الحليمي البشري عالية الخطورة.

يتم عادة تقديم اللقاح مجانًا للمرشحات المؤهلات من خلال البرامج الوطنية للتحصين، مما يضمن وصوله إلى المجتمعات المهمشة. يمكن للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و45 عامًا الحصول على التطعيم أيضًا، إذ يمكن يوفر لهم بعض الحماية ضد سلالات فيروس الورم الحليمي البشري التي لم يتعرضوا لها بعد.

حتى سن 45 عاماً

تقول الدكتورة فاندانا جين، استشارية أولى ورئيسة قسم الأورام النسائية، معهد راجيف غاندي للسرطان ومركز الأبحاث، إن التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري حتى سن 45 عامًا يمثل نهجًا وقائيًا هامًا يمكن أن يقلل بالفعل من عبء سرطان عنق الرحم، وكذلك من السرطانات الأخرى المرتبطة به. إن لقاح فيروس الورم الحليمي البشري آمن، ومثله مثل أي لقاح آخر، يمكن أن يشعر المتلقي بآثار جانبية خفيفة بعد الحقنة بفترة وجيزة، لكن لا توجد آثار جانبية طويلة المدى.

آثار جانبية شائعة

وتضيف الدكتورة جين إن هناك بعض الآثار الجانبية الشائعة والتي تتراوح ما بين الألم أو التورم أو الاحمرار في موضع الحقن، والصداع أو الشعور بالتعب، والغثيان، وردود الفعل التحسسية الخطيرة (النادرة)، وآلام العضلات أو المفاصل، والدوار، والحمى.

 

لكن مع التوعية المستمرة، والشراكة في الوقاية، والتثقيف والتوعية الجماعية، يمكن أن يكون لقاح فيروس الورم الحليمي البشري أساسيًا حقًا لصحة المرأة من خلال توفير الحماية والوقاية والتمكين.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout