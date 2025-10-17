حتى سن 45... لقاح أساسي للوقاية من سرطان عنق الرحم

A + A -

تُشكل الأقاويل المُحيطة بسرطان عنق الرحم عوائق أمام الوقاية والعلاج، حيث تتعلق بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة باعتبار سرطان عنق الرحم مُميتًا دائمًا، ومُعديًا عند الاتصال العرضي، وأن عدوى فيروس الورم الحليمي البشري تدوم إلى الأبد، وفقًا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة Times of India.

لذا فإن كسر هذه المعتقدات وغيرها من المحرمات الاجتماعية المُتعلقة بسرطان عنق الرحم سيدفع النساء إلى أخذ الرعاية الصحية على محمل الجد، والسعي للكشف المُبكر من خلال الفحوصات الدورية، والحصول على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري. يُمكن لحملات التوعية الجماعية لتعزيز المعلومات الصحيحة وإنهاء الصمت المُحيط بسرطان عنق الرحم أن تُقلل من تأثيره وتُحسّن النتائج المُستقبلية للنساء في جميع أنحاء العالم.

7 سلالات شائعة

تحمي اللقاحات غير التكافؤية المتاحة من 7 سلالات شائعة من فيروس الورم الحليمي البشري عالية الخطورة، وسلالتين منخفضتي الخطورة من فيروس الورم الحليمي البشري، واللتين تُسببان الثآليل التناسلية، وبالتالي توفر حماية تتراوح بين 70% و80% من سرطان عنق الرحم من خلال تطوير أجسام مضادة واقية ضد فيروس الورم الحليمي البشري.

التوصيات العالمية

يؤكد الخبراء أنه يجب على الجميع، بغض النظر عن جنسهم، الخضوع للتطعيم قبل التعرض لفيروس الورم الحليمي البشري عند بدء النشاط الجنسي. تهدف التوصيات العالمية بتطعيم الفتيات من سن 9 إلى 14 عامًا إلى الحد من الإصابة بسرطان عنق الرحم من خلال تطعيم الأفراد قبل التعرض لأنواع فيروس الورم الحليمي البشري عالية الخطورة.

يتم عادة تقديم اللقاح مجانًا للمرشحات المؤهلات من خلال البرامج الوطنية للتحصين، مما يضمن وصوله إلى المجتمعات المهمشة. يمكن للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و45 عامًا الحصول على التطعيم أيضًا، إذ يمكن يوفر لهم بعض الحماية ضد سلالات فيروس الورم الحليمي البشري التي لم يتعرضوا لها بعد.

حتى سن 45 عاماً

تقول الدكتورة فاندانا جين، استشارية أولى ورئيسة قسم الأورام النسائية، معهد راجيف غاندي للسرطان ومركز الأبحاث، إن التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري حتى سن 45 عامًا يمثل نهجًا وقائيًا هامًا يمكن أن يقلل بالفعل من عبء سرطان عنق الرحم، وكذلك من السرطانات الأخرى المرتبطة به. إن لقاح فيروس الورم الحليمي البشري آمن، ومثله مثل أي لقاح آخر، يمكن أن يشعر المتلقي بآثار جانبية خفيفة بعد الحقنة بفترة وجيزة، لكن لا توجد آثار جانبية طويلة المدى.

آثار جانبية شائعة

وتضيف الدكتورة جين إن هناك بعض الآثار الجانبية الشائعة والتي تتراوح ما بين الألم أو التورم أو الاحمرار في موضع الحقن، والصداع أو الشعور بالتعب، والغثيان، وردود الفعل التحسسية الخطيرة (النادرة)، وآلام العضلات أو المفاصل، والدوار، والحمى.

لكن مع التوعية المستمرة، والشراكة في الوقاية، والتثقيف والتوعية الجماعية، يمكن أن يكون لقاح فيروس الورم الحليمي البشري أساسيًا حقًا لصحة المرأة من خلال توفير الحماية والوقاية والتمكين.