علميًا.. شكل الحذاء يؤثر على طريقة المشي والوقوف

يمكن أن يُشعر اختيار الحذاء غير المناسب بعدم الارتياح. لكن لا يعد الحجم وحده هو العامل الأهم، بل يمكن أن يُؤثر شكل الحذاء أيضًا على طريقة المشي أو الوقوف. إنها عوامل يمكن أن تُسبب تدريجيًا ألمًا في القدم ومشاكل في الركبة و/أو في الظهر. وفقًأ لما ورد في تقرير نشرته صحيفة "Times of India"، إن اختيار الحذاء المناسب يمكن أن يُساعد في تقليل المشاكل الصحية المحتملة.

إصابات وتشوهات

يمكن أن تُسبب الأحذية غير المناسبة إصابات وتشوهات مثل التهاب إبهام القدم والكسور والالتواءات وتشوهات أصابع القدم المطرقية والمخالبية. عندما لا تكون الأقدام سليمة، يتأثر الجسم بأكمله. على عكس ذلك، فإن اختيار شكل الحذاء المناسب يعني وضعية أفضل وآلامًا أقل. والخبر السار هو أن اختيار الحذاء المناسب ليس بالأمر الصعب. فيما يلي دليل بسيط للتحقق مما إذا كان شكل الحذاء مناسبًا:

• مقدمة الحذاء

أظهرت دراسة حديثة أجريت على أحذية الجري ذات مقدمة مرتفعة أو مقدمة مرتفعة أن تعديل تصميم مقدمة الحذاء يساعد في منع إصابات أصابع القدم. تُظهر الأبحاث أن مقدمة الحذاء الضيقة تزيد من ضغط مقدمة القدم ويمكن أن تؤدي إلى آلام مزمنة في القدم. تزيد الأحذية الضيقة من خطر الإصابة بالتهاب المفصل الصدغي الفكي وأصابع المطرقة، ومن ناحية أخرى، يمكن أن تمنع مقدمة الحذاء المستديرة هذه المخاطر. ما يجب البحث عنه هو أحذية توفر مساحة كافية لحركة أصابع القدمين وتسمح لها بالتمدد بشكل طبيعي.

ارتفاع الكعب

ربطت الدراسات استخدام الكعب العالي بزيادة انحناء العمود الفقري القطني، وهو نوع من انحناء العمود الفقري، وانخفاض ثبات الوضعية. يمكن أن يؤدي الكعب العالي إلى إمالة الحوض وإجهاد أسفل الظهر.

كذلك فإن الأحذية المسطحة تمامًا ليست خيارًا صحيحًا، لأنها يمكن أن تُسبب إجهادًا شديدًا لوتر أخيل. إن الحذاء المناسب الذي يجب البحث عنه هو حذاء بكعب منخفض إلى متوسط الارتفاع وقاعدة ثابتة.

التوسيد وثبات النعل

يشير التوسيد إلى مواد النعل الأوسط للحذاء. صُمم النعل الأوسط لامتصاص الصدمات أثناء أنشطة مثل الجري أو المشي. تشير الأبحاث إلى أن نوع وكثافة وبنية مواد النعل الأوسط تؤثر على امتصاص الصدمات. يعتمد اختيار التوسيد المناسب على نوع النشاط البدني الذي يخطط الشخص لممارسته. بالنسبة للعدائين، يمكن أن تقلل الأحذية ذات التوسيد الكثيف من قوة الاصطدام، مما يقلل من خطر الإصابة. أما بالنسبة للمشاة، فيمكن أن توفر الأحذية ذات التوسيد المعتدل الراحة دون المساس بالثبات.

الملاءمة والمرونة

تعني المرونة ببساطة مدى سهولة انحناء الحذاء. يسمح هذا الانحناء بحركة طبيعية للقدم أثناء الأنشطة، وخاصةً عند مقدمة القدم. تُظهر الأبحاث، وخاصةً للعدائين، أن الأحذية المرنة تتيح نطاق حركة أكبر، مما يعزز الكفاءة. عند اختيار الأحذية، من الضروري مراعاة الملاءمة والمرونة. يجب أن يحيط الحذاء بمنتصف القدم والكعب دون الضغط عليهما.

معايير أساسية

لاختيار الحذاء المناسب، تُعد منطقة أصابع القدم وارتفاع الكعب والتبطين وثبات النعل والملاءمة والمرونة عوامل مهمة للحفاظ على وضعية قدم سليمة وتقليل الألم والوقاية من الإصابات. ومن خلال الاهتمام بهذه العوامل واختيار أحذية مناسبة للأنشطة وشكل القدم، يُمكن تعزيز الراحة والوقاية من المشاكل الصحية طويلة الأمد.